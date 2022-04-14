بحث تعزيز التعاون بين الإمارات وتنزانيا

دار السلام (وام)

ترأس معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، ومعالي ليبريتا مولامولا، وزيرة الخارجية والتعاون الشرق أفريقي في جمهورية تنزانيا المتحدة، الاجتماع الوزاري للدورة الثانية للّجنة المشتركة الإماراتية التنزانية، والتي عقدت أعمالها حضورياً أمس الأول في دار السلام بجمهورية تنزانيا المتحدة.

وأكد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان في تصريحات، خلال أعمال الدورة على ازدهار العلاقات الثنائية التي تجمع دولة الإمارات بجمهورية تنزانيا، وقال، إنّه على الرغم من تأثير جائحة كوفيد-19 على أسواق التجارة العالمية إلا أن مستويات التبادل التجاري بين البلدين تمتعت باستقرار ومرونة، مشيراً إلى أهمية توسيع مجالات التعاون في قطاعات: الطاقة، والبنية التحتية، والمشاريع الإنسانية والتنموية، والأمن والدفاع، والنقل، والأسواق المالية، والغذاء والزراعة. من جانبها، رحّبت معالي مولامولا بالوفد الإماراتي المشارك في أعمال اللجنة المشتركة، ونقلت لأعضائه تحيات فخامة سامية سولوهو، رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة، وأشادت معاليها بالنجاح الذي حققته دولة الإمارات خلال استضافتها فعاليات إكسبو 2020 دبي، وأكدت أن أعمال اللجنة المشتركة توفر العديد من الفرص لتحقيق المصالح المشتركة، وتقوية أواصر التعاون بين البلدين في شتى القطاعات. وفي الختام، تقدم معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان بالشكر والتقدير للجانب التنزاني على استضافتهم، مشيداً بالجهود المبذولة من كلا الجانبين لإنجاح أعمال اللجنة المشتركة.