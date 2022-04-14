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حرم حاكم رأس الخيمة تستقبل عضوات المجلس الوطني الاتحادي
حرم حاكم رأس الخيمة تستقبل عضوات المجلس الوطني الاتحادي
15 ابريل 2022 02:29

رأس الخيمة (وام)

استقبلت حرم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، الشيخة هنا بنت جمعة الماجد، بحضور الشيخة آمنة بنت سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير برأس الخيمة، مساء أمس، عدداً من عضوات المجلس الوطني الاتحادي اللاتي قدمن التهاني للشيخة هنا بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. وأكدت الشيخة هنا، خلال اللقاء، أهمية دور المرأة الإماراتية التي تعتبر ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة لدولة الإمارات، بما حققته من إنجازات في مختلف مواقع العمل الوطني، منوهة باهتمام القيادة الرشيدة وحرصها الكبير على الارتقاء بدور المرأة، وتمكينها في جميع المجالات ومختلف القطاعات. وقدمت عضوات المجلس الوطني الاتحادي خالص التهاني إلى حرم صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعيات المولى، عز وجل، أن يعيد هذه المناسبة عليها بالخير والبركة، وعلى دولة الإمارات وشعبها بالعزة والتقدم والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. وتبادلت الشيخة هنا مع الوفد الأحاديث حول عدد من الموضوعات الوطنية المتعلقة بأدوار المجلس الوطني الاتحادي في خدمة أبناء الوطن والمقيمين على هذه الأرض الطيبة.

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هنا بنت جمعة الماجد
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