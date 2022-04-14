دبلوماسي مكسيكي سابق: ذكرياتي مع رمضان في الإمارات لا تنسى

دبي (وام)

أشاد فرانشيسكو خافيير ألنسو، السفير السابق للولايات المكسيكية المتحدة لدى الدولة، بالعلاقات المتميزة التي تجمع بلاده ودولة الإمارات العربية المتحدة. وأكد أنها قائمة على التعاون الثنائي والاحترام المتبادل. وقال فرانشيسكو ألونسو، على هامش مشاركته في «إفطار دبي» السنوي برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، إن لكل دولة تراثها الخاص، ودولة الإمارات لها طابعها المميز عبر كل شهور السنة، ويظهر ذلك جلياً في رمضان، وهو شهر مهم للتأمل والتفكر. وقدم التهنئة لقيادة دولة الإمارات وشعبها بهذه المناسبة. وأضاف: «أنا هنا منذ ما يقارب من 20 عاماً أعيش في دبي .. لدي ذكريات لا تنسى مع شهر رمضان بدولة الإمارات .. فهو يمنحنا الفرصة لمشاركة الطعام وروح الصداقة والتضامن الإنساني ودعم الأسر المحتاجة والكثير من المعاني الجميلة». وحول الجاليات المسلمة في المكسيك وأوجه التشابه مع رمضان في الإمارات، ذكر ألنسو: «المكسيك مجتمع ودود للغاية، لدينا في مناطق جنوب المكسيك مجتمعات عديدة للمسلمين .. لدينا المركز الثقافي الإسلامي في مكسيكو، إلى جانب عدد من المساجد، وغيرها في الولايات مثل كواويلا وشياباس».