علي الرميحي: الإمارات والبحرين نموذج فريد للأخوّة والمصير المشترك

المنامة (وام)

أكد علي بن محمد الرميحي، وزير الإعلام بمملكة البحرين الشقيقة، أهمية الشراكة ‏الأخوية التاريخية الوثيقة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، وما ‏تشهده من تقدم ونماء على جميع الصعد، في ظل حرص صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البحرين، على تنميتها وتطويرها بما يعود بالخير والازدهار على الشعبين الشقيقين. وأشاد الرميحي بالزيارة الأخوية التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، إلى مملكة البحرين، ولقائه أخاه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وما تضمنته من بحث لمجمل الملفات والقضايا الإقليمية والدولية، بما يسهم في الدفع بعلاقات البلدين الشقيقين نحو آفاق أرحب من التكامل والتنسيق في مختلف المجالات، تأكيداً على عمق أواصر المحبة والإخاء بينهما، وما أثبتته المواقف المشتركة على مر التاريخ من وحدة الهدف والمصير سيراً على نهج الآباء والأجداد، وامتداداً لأجيال المستقبل، بإذن الله.

وشدد وزير الإعلام البحريني على أن هذه الزيارة تؤكد العزم المشترك لقيادتي البلدين الشقيقين على تعزيز الجهود الوطنية وتسخيرها لخدمة البلدين والشعبين الشقيقين في المجالات كافة، مرحباً - باسم كل بحريني - بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في بلده مملكة البحرين.