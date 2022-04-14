محمد بن زايد وحمد بن عيسى: تعاون خليجي لمواجهة التحديات الراهنة

الصخير، البحرين (وام)

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مع أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين الشقيقة، أمس، العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيز التعاون المشترك في جميع المجالات، بما يحقق مصالحهما المتبادلة.

ورحب جلالة الملك حمد بن عيسى، خلال اللقاء الذي جرى في قصر الصخير في البحرين، بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، متمنياً لسموه دوام الصحة والسعادة، ولدولة الإمارات وشعبها مزيداً من التطور والازدهار.

محمد بن زايد وفي استقباله ملك البحرين في مطار قاعدة الصخير الجوية (تصوير: محمد الحمادي وعبدالله النيادي)

وتبادل سموه وجلالة الملك حمد بن عيسى التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك، سائلين المولى، عز وجل، أن يديم على البلدين الشقيقين وشعبيهما الرخاء والرفعة، وأن يعم في هذا الشهر الفضيل الخير والاستقرار شعوب الأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الأخوية الودية التي تعبر عما يجمع دولة الإمارات ومملكة البحرين من علاقات تاريخية متجذرة، والحرص المشترك على تعزيزها بما يخدم مصالحهما المتبادلة، ويلبي تطلعاتهما إلى التقدم والتنمية.

كما بحثا عدداً من القضايا الخليجية والعربية، والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن سعادته بزيارة مملكة البحرين الشقيقة ولقائه أخاه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في بلده الثاني البحرين وبين أهله، مؤكداً سموه عمق العلاقات التي تجمع البلدين وقيادتيهما وشعبيهما الشقيقين، والحرص المشترك على مواصلة تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات انطلاقاً من الأواصر الأخوية التاريخية المتينة التي تجمعهما.

وأشاد سموه بما تشهده هذه العلاقات من ازدهار وتطور مستمرين في ظل الاهتمام الذي يوليه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخوه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وأكد جلالة الملك حمد بن عيسى اعتزازه بالعلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين التي جسدتها المواقف المشتركة للبلدين تجاه مختلف القضايا، سيراً على نهج الآباء والأجداد، ووقوف دولة الإمارات المشرف إلى جانب مملكة البحرين وشعبها عبر مختلف المراحل، معرباً عن شكره وتقديره لدولة الإمارات على مواقفها المساندة لمملكة البحرين عبر مختلف المحطات، وما قدمته من دعم على جميع الصعد.

وشدد سموه وجلالة الملك حمد بن عيسى على أهمية المضي قدماً في تعزيز مسارات التعاون المشترك في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وضرورة البناء على ما تحقق من إنجازات بارزة في مسار العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين، وتوسيع آفاق التعاون المشترك بين القطاع الخاص في البلدين في المجالات الحيوية ذات المردود الاقتصادي، واستكشاف فرص تنمية التعاون المشترك في مجالات التكنولوجيا والعلوم والطاقة والطاقة المتجددة والبيئة والصحة والتعليم، بما يلبي تطلعاتهما وأهدافهما المشتركة.

وأكد اللقاء دعم العمل الخليجي المشترك في إطار مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في كل ما من شأنه مواجهة مختلف التحديات الراهنة، انطلاقاً من وحدة التاريخ والهدف والمصير المشترك، بما يحقق الخير والتقدم والازدهار لمواطني دول المجلس.

وشدد سموه وجلالة الملك حمد بن عيسى على أهمية وحدة الصف العربي، وتضافر الجهود لتحقيق التضامن العربي، وتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك، ما من شأنه تلبية تطلعات الشعوب العربية وتعزيز نهضتها. كما حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مأدبة الإفطار التي أقامها جلالة الملك حمد بن عيسى. وعبر «تويتر»، دوّن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قوله: «التقيت أخي جلالة الملك حمد بن عيسى في قصر الصخير في البحرين.. وبحثنا العلاقات الأخوية الراسخة بين بلدينا، ودعم العمل الخليجي المشترك.. سنواصل التنسيق مع الأشقاء والأصدقاء بما يخدم أمن المنطقة واستقرارها وتنمية شعوبها».

محمد بن زايد وحمد بن عيسى خلال مباحثاتهما التي جرت في قصر الصخير بحضور سلمان بن حمد وحمدان بن محمد بن زايد ومحمد بن حمد وسلطان بن حمدان بن زايد وأنور قرقاش وعدد من كبار المسؤولين في البحرين

حضر المأدبة واللقاء، الوفد المرافق لسموه الذي ضم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في وزارة شؤون الرئاسة، والشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، سفير الدولة لدى مملكة البحرين، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة. وألقى سمو الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة، مستشار الأمن الوطني، ممثل جلالة ملك البحرين للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، قصيدة بهذه المناسبة.

حمدان بن محمد بن زايد وناصر بن حمد وكبار المسؤولين في البحرين

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قد وصل إلى مطار قاعدة الصخير الجوية، حيث كان في استقبال سموه، جلالة الملك حمد بن عيسى، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، وعدد من سمو الشيوخ، والشيخ خالد بن عبد الله بن علي بن حمد آل خليفة، سفير البحرين لدى الدولة، حيث جرت لسموه مراسم استقبال رسمية، عزف خلالها السلام الوطني لكل من دولة الإمارات ومملكة البحرين، واصطفت ثلة من حرس الشرف تحية لسموه. وقد غادر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مملكة البحرين، حيث كان في وداع سموه في مطار قاعدة الصخير صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.