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سعيد بن طحنون يطلع على الأدوار المجتمعية لـ«حافلة بادر»
سعيد بن طحنون خلال تفقد الحافلة (من المصدر)
15 ابريل 2022 02:29

العين (الاتحاد)

اطلع معالي الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس منظمة الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول»، والشيخ سالم بن ركاض العامري، على أهداف حافلة بادر التابعة لمديرية مكافحة المخدرات بقطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي ودورها في توعية الشباب بمخاطر المخدرات وذلك ضمن مشاركتها في بطولة الشيخ سعيد بن طحنون الرمضانية لكرة القدم والتي تقام في بني ياس. وأوضح العميد طاهر غريب الظاهري، مدير مديرية مكافحة المخدرات أن حافلة «بادر» المتنقلة هي إحدى مبادرات التوعية، وتمثل قدرة شرطة أبوظبي على مواكبة المستجدات، وتحقيق أهداف المنظومة الشرطية، وارتقائها وفق نهج حضاري يكرّس السعي للمحافظة على الشباب درع الوطن وحصنه المنيع. وأكد حرص شرطة أبوظبي على استهداف أكبر شريحة مجتمعية للتصدّي لأضرار المخدرات، مشيراً إلى أن الشباب هم عماد الوطن في مواجهة المخاطر المحدقة لهذه الآفة، وتركز «بادر» على توعية الشباب ومتسوقي المراكز التجارية، والمشاركين في المجالس المجتمعية، وغيرها من الفعاليات التي تستهدف تثقيف أفراد المجتمع.

الإمارات
العين
سعيد بن طحنون
أحمد ناصر الريسي
حافلة بادر
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