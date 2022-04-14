أحمد بن سعيد ونهيان بن مبارك يعزيان في وفاة حمد بن سليمان

دبي (وام)

قدم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي، واجب العزاء في وفاة المغفور له حمد محمد أحمد بن سليمان، وذلك بمجلس العزاء بمنطقة المنخول في دبي.

نهيان بن مبارك خلال تقديم واجب العزاء في وفاة حمد بن سليمان (وام)

كما قدم واجب العزاء معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. وأعرب سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك والمعزون عن صادق تعازيهم لأسرة وذوي الفقيد، داعين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.