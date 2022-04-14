اليوم.. تكريم شخصية العام الإسلامية

دبي (الاتحاد)

تختتم مسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم، اليوم، دورتها الخامسة والعشرين، حيث سيتم تكريم شخصية العام الإسلامية والفائزين العشرة الأوائل في المسابقة.

واختتمت جلسات الاستماع لمسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم 25 التي أقيمت في قاعة ندوة الثقافة والعلوم بمنطقة الممزر بدبي. حضر فعاليات اليوم الأخير من المسابقة فضيلة الشيخ إبراهيم الأخضر بن علي القيم الشخصية الإسلامية لهذه الدورة. وقام الدكتور سعيد حارب نائب رئيس اللجنة المنظمة بتكريم أصحاب الفضيلة أعضاء لجنة تحكيم مسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم على جهودهم وتسليمهم دروع الجائزة، وهم: فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور إبراهيم الدوسري رئيس لجنة التحكيم، وفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور

محمد مندكار نائب رئيس لجنة التحكيم، وفضيلة الشيخ سيد منظور، وفضيلة الشيخ عبدالله باعمران، وفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور

حاتم التميمي، وفضيلة الشيخ الكتور عبدالله الأنصاري والتقطت الصور التذكارية. كما تم تكريم مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف بدرع الجائزة تسلمه خليفة بن دراي المدير التنفيذي للمؤسسة.