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«الوطني» في «إكسبو».. دبلوماسية برلمانية رائدة
صقر غباش وريم الهاشمي والحضور خلال إحدى فعاليات «الوطني» في إكسبو (من المصدر)
15 ابريل 2022 02:28

دبي (الاتحاد)

شكل معرض إكسبو 2020 دبي فرصة استثنائية للمجلس الوطني الاتحادي لتحقيق إنجازات رائدة للدبلوماسية البرلمانية الإماراتية، حيث نجح بتعزيز علاقاته البرلمانية مع برلمانات «75» دولة شقيقة وصديقة، وتنظيم «114» فعالية بمشاركة مئات من أعضاء الوفود والمنظمات البرلمانية التي زارت المعرض.
وأولى المجلس أهمية للمشاركة في فعاليات معرض إكسبو 2020 دبي التي انطلقت في الأول من أكتوبر 2021 واختتمت في 31 مارس 2022م، لدعم الدور الحيوي لهذا الحدث العالمي في تعزيز مكانة دولة الإمارات، من خلال تنظيم «114» فعالية برلمانية شملت تنظيم جولات وزيارات للأجنحة المشاركة في المعرض، وتلبية دعوات المشاركة في الورش والفعاليات التخصصية والأكاديمية، وحضور 47 مناسبة وطنية للدول المشاركة في المعرض، واستقبال 49 من رؤساء برلمانات ورؤساء منظمات برلمانية دولية ووفود برلمانية. كما استضاف ثلاثة اجتماعات برلمانية إقليمية ودولية بمشاركة 200 رئيس وعضو برلماني، وهي اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي، واجتماع الجمعية السادس عشر لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، والجلسة التاسعة للبرلمان الدولي للتسامح والسلام.
وقام معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وأعضاء المجلس، بجولات في العديد من أجنحة الدول الشقيقة والصديقة والمؤسسات المحلية المشارك في المعرض، كما قام معالي صقر غباش رئيس المجلس بزيارة مقر «إكسبو 2020 دبي» قبل افتتاحه، وذلك بحضور معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لإكسبو 2020 دبي.
وأجرى معالي رئيس وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي لقاءات في معرض إكسبو الدولي 2020 دبي، مع رؤساء مجالس برلمانية ولجان صداقة برلمانية مع دول شقيقة وصديقة وتنظيم جولات فخرية في فعاليات المعرض للوفود البرلمانية الزائرة، لأهمية المعرض في تبادل المعرفة والخبرات وتعزيز ريادة الدولة ورؤيتها الاستراتيجية واستشرافها للمستقبل.

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