السفير القيرغيزي يزور «الشؤون الإسلامية»

أبوظبي (الاتحاد)

استقبل الدكتور محمد مطر الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بمقر الهيئة في أبوظبي عبد اللطيف جمعة بايف سفير الجمهورية القيرغيزية في دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي زار الهيئة للاطلاع على إنجازاتها وبحث التعاون المشترك في الشأن الديني، وذلك بحضور مدير عام الهيئة، والمدير التنفيذي للشؤون الإسلامية.

وعرف الكعبي الضيف على إنجازات الهيئة واستراتيجيتها في إيصال رسالتها للمجتمع وجهودها في ترسيخ المعاني السامية لديننا الإسلامي الحنيف الذي يدعو إلى التسامح والتعايش وترسيخ السلام الذي أصبح نهجاً لدولة الإمارات وهدفاً لقيادتنا الرشيدة.

وبحث الجانبان أسس التعاون في الشأن الديني من خلال التنسيق المشترك وتبادل الخبرات والتواصل الإيجابي الذي يساهم في تحقيق الأهداف المشتركة.

وأشاد السفير القيرغيزي بالصلات الراسخة بين الإمارات وقيرغيزيا قيادة وشعبا، مبدياً إعجابه بالأسلوب المتطور الذي تتبعه الهيئة في إدارة الشأن الديني.