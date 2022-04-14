سلطان بن أحمد يشهد افتتاح المجلس الرمضاني لـ«الشارقة للصحافة»

الشارقة (وام)

شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس الشارقة للإعلام، ليلة أمس الأول الأربعاء في مسرح المجاز، الجلسة الأولى للمجلس الرمضاني الذي ينظمه نادي الشارقة للصحافة التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة في نسخته الحادية عشرة.

تحدث في الجلسة التي حملت عنوان «اليوتيوب ومعادلة الترفيه والتأثير» عدد من صانعي المحتوى على منصة اليوتيوب، وهم محمد النحيت من المملكة العربية السعودية، وأحمد رأفت من جمهورية مصر العربية، وباسل الحاج من المملكة الأردنية الهاشمية، وأدار الجلسة الإعلامي محمد المناعي.

وتناول المتحدثون أهمية المحتوى الذي تقدمه منصة اليوتيوب كأحد المنصات الشهيرة والرئيسة لأفراد المجتمع، وتأثير ذلك المحتوى المتنوع الذي يجمع عنصري الترفيه والتأثير الإيجابي الذي ينشده المجتمع ويهتم به صاحب المنصة، بالاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة والإمكانات المتعددة التي تتيحها. كما تناولوا في بداية الجلسة اتجاهاتهم الأولى في منصات التواصل الاجتماعي على وجه العموم ومنصة اليوتيوب على وجه الخصوص، وارتباط ذلك بحبهم وشغفهم بالإعلام الحديث والسريع التأثير، ونقل الأفكار الجديدة وإبراز المواهب، وتحقيق الشهرة، إضافة إلى الحرص على تقديم المحتوى الذي يعكس الاهتمام الشخصي والتخصص، والقصص الإنسانية المتنوعة.

وتحدث محمد النحيّت عن أهمية حبّ الوسيلة الإعلامية نفسها والاجتهاد في تقديم المعلومات المتكاملة بطريقة مريحة للمشاهد والجدّ في التدرب والسعي لتحقيق النجاح، مما يؤدي إلى تقديم وصناعة محتوى يعمل على تحقيق التأثير المطلوب وجذب المتابعين. وأشار النحيّت إلى المميزات التي يقدمها اليوتيوب كمنصة أصبحت نافذة واسعة للإعلاميين والمبدعين تمنح الفرصة للجميع لتقديم برامج متكاملة ومتميزة في التقنيات الحديثة مما يسهم في جذب انتباه ومتابعة المشاهدين، مؤكداً أهمية الاستفادة من التجارب المختلفة.

من جهته تناول باسل الحاج خلال حديثه أهمية النظر إلى التخصصية في تقديم المحتوى والموهبة للوصول إلى المشاهدين والمتابعين، والاهتمام بالإعداد الجيّد والمتنوع لما يقدمه صانع المحتوى، إلى جانب المواءمة بين الترفيه وتقديم المعلومات الجديدة التي تحقق معادلة الترفيه والفائدة في الوقت ذاته. ولفت الحاج إلى أن المقدم الناجح للبرامج على منصة وقنوات اليوتيوب يعرف جيّداً أهمية تقديم المحتوى والتأثير الإيجابي.

من جانبه قال أحمد رأفت إن التلقائية في التقديم وتناول موضوعات عامة هادفة هي أهم نقاط خريطة طريق النجاح في صناعة محتوى مؤثر على اليوتيوب كمنصة فتحت آفاق كثيرة لتقديم الأعمال واستثمار المواهب الصحافية والإعلامية، مؤكداً أن الجمهور يفضل التوازن بين الترفيه والمعلومات.

وفي نهاية الجلسة الأولى للمجلس الرمضاني، تفضل سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي بتكريم المتحدثين. وينظم المجلس الرمضاني جلسته الثانية الثقافية في مدرج خورفكان يوم الأربعاء المقبل 20 أبريل بعنوان «الفن العابر للأجيال، مقومات الصناعة والبقاء»،

ويختتم المجلس الرمضاني فعالياته هذا العام بالجلسة الثالثة الرياضية بعنوان «العقلية الاحترافية في كرة القدم، تفاصيل غير المهارة». حضر الجلسة الرمضانية كل من الدكتور خالد عمر المدفع رئيس مدينة الشارقة للإعلام، وطارق سعيد علاي مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، والدكتور محمد خميس العثمني مدير عام أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة، وعلياء بوغانم السويدي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وحسن يعقوب المنصوري أمين عام مجلس الشارقة للإعلام، وعدد من الإعلاميين والمهتمين.