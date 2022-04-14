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«واجب» التطوعية تؤكد على مفهوم المواطنة الإيجابية
خليفة بن محمد وعدد من السفراء والحضور خلال المجلس (من المصدر)
15 ابريل 2022 02:28

أبوظبي (الاتحاد)

عززت جمعية واجب التطوعية، مفهوم المواطنة الإيجابية بالأزمات الطارئة، وذلك في مجلسها الرمضاني الثاني الذي عقد مساء أمس الأول، بعنوان: «المواطنة الإيجابية في دولة الإمارات» وتحت شعار «الإيجابية الطريق لمواجهة الأزمات».
وأكد معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، الأمين العام للصندوق العربي لمواجهة الكوارث والأزمات، رئيس مجلس إدارة جمعية واجب التطوعية، خلال استضافته المجلس الرمضاني في قصره بأبوظبي، أهمية التزام الفرد بمحبة الأرض وأهلها والاعتزاز بالولاء الوطني، وهي حالة يعتبر فيها الإنسان عنصراً فاعلاً في الدولة والمجتمع.
وأضاف: إن المواطنة الإيجابية عاطفة نبيلة وأخلاق حميدة يشعر بها الفرد تجاه مجتمعه، والمشاركة بشكل فعّال في تقدّم وطنه بالتضحيات والأعمال المفيدة والمنتجة التي تعود عليه بالخير والازدهار، لافتاً إلى أن سمعة وصورة الإمارات والإماراتي لابد أن تبقى ناصعة كما بناها وأرادها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه».
واستضاف المجلس، معز بنميم، سفير الجمهورية التونسية، والدكتور غسان عباس، سفير الجمهورية العربية السورية، والدكتور مظفر الجبوري، سفير الجمهورية العراقية لدى الدولة، والدكتور عمر حبتور الدرعي، وسيف الناصري، وعدداً من المسؤولين والمواطنين والمهتمين في الشأن التطوعي والمجتمعي والإنساني.
وتناولت الجلسة الرمضانية، التي تحدّث فيها الدكتور عبد اللطيف الصيادي، وأدارها الدكتور سيف الجابري، أربعة محاور رئيسية، ركّزت على مفهوم الإيجابية والمواطنة وعلاقتهما بالولاء الوطني، والعطاء غير المشروط للإيجابية والمواطنة، والإيجابية ودورها في بناء الوطن وتعزيز المواطنة الصالحة، ومظاهر المواطنة الإيجابية.

جمعية واجب التطوعية
الإمارات
رمضان
المواطنة الإيجابية
خليفة بن محمد بن خالد
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