«خليفة التربوية» في جلسة حوارية: «الأخوة الإنسانية» رسالة إماراتية لمستقبل البشرية

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية على أن وثيقة الأخوة الإنسانية التي دشنتها دولة الإمارات العربية المتحدة تمثل رسالة تسامح ومحبة إلى مختلف شعوب العالم، إذ ترسخ الأخوة الإنسانية صورة جديدة لمستقبل مشرق للبشرية كافة دون نظر لجنس أو لون أو دين أو عقيدة، فهي تتجه إلى أن الإنسان في مختلف ربوع العالم حاملة إليه رسالة سلام واستقرار بعيداً عن الكراهية والعنف والتمييز.

جاء ذلك خلال الجلسة الرمضانية التي نظمتها الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية بعنوان «الأخوة الإنسانية ريادة إماراتية» وتحدث فيها كل من محمد سالم الظاهري عضو مجلس أمناء جائزة خليفة التربوية، وفضيلة الشيخ طالب الشحي مدير إدارة الخِطبَة بالهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، والدكتورة سميرة الحوسني مدير إدارة مناهج العلوم الإنسانية واللغات بوزارة التربية والتعليم، وخولة النعيمي عن أسرة سالم عبدالرحمن المطوع الفائزة بجائزة خليفة التربوية في دورتها الرابعة عشرة عن فئة الأسرة الإماراتية المتميزة، وأدار الجلسة الدكتور خالد العبري عضو اللجنة التنفيذية للجائزة.

وفي بداية الجلسة رفعت أمل العفيفي الأمين العام للجائزة أسمى آيات التهاني للقيادة الرشيدة، مؤكدة على أن الأخوة الإنسانية في دولة الإمارات العربية المتحدة ليست شعاراً، بل هي واقع يجسده مناخ التسامح الذي تحتضن من خلاله دولة الإمارات أكثر من 200 جنسية من مختلف أنحاء العالم يعملون تحت مظلة التعايش الحضاري والنموذج الإماراتي الرائد في هذا الصدد.

وأكد محمد سالم الظاهري على أن مبادئ الأخوة الإنسانية راسخة في نسيج المجتمع الإماراتي منذ أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي جعل من هذه الأرض الطيبة واحة للتسامح والتعايش الحضاري، ومن هنا جاءت وثيقة الأخوة الإنسانية برعاية قيادتنا الرشيدة وبإجماع عالمي يجسد مكانة دولة الإمارات وقوتها الناعمة، حيث التف العالم حول هذه الوثيقة لما لها من آثار إيجابية في رسم خريطة مستقبل البشرية.

من ناحيته، أكد فضيلة طالب الشحي على أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعزز قيم الأخوة الإنسانية، والاعتدال والتعددية الثقافية، فقوانينها تكفل للجميع الاحترام والتقدير، وعدم التمييز، وتجرم الإساءة إلى أي دين أو إحدى شعائره، أو المساس بمقدساته، إيماناً منها بأهمية الأخوة الإنسانية في استقرار الأوطان، وبناء الحضارات.

وأشارت الدكتورة سميرة الحوسني إلى أن تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة مع الأخوة الإنسانية بدأ مع تاريخ حضارة الأرض التي تأسست عليها دولة الاتحاد والمحبة والتسامح والأخوة، تلك القيم المتأصلة في جذور الحضارات الأولى التي قامت عليها أسس بناء اتحاد راسخ أصبح نموذجاً لأحد أنجح الاتحادات على مر التاريخ البشري.

وقدمت خولة النعيمي خلال الجلسة الحوارية صوراً من تجربة أسرتها «أسرة سالم المطوع – الأسرة الإماراتية الفائزة بجائزة خليفة التربوية في دورتها الرابعة عشرة».

وفي ختام الجلسة، أكد الدكتور خالد العبري بأن المدرسة الإماراتية احتفت في مناهجها بالأخوة الإنسانية كأحد المحاور البارزة في بناء الشخصية الطلابية المتطلعة دائماً للانفتاح على الآخر واحترام ثقافته وخصوصيته وبناء القواسم المشتركة التي تجمع هذه الثقافات في بوتقة التسامح.