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«الفجيرة للموارد البشرية» تنظم المجلس الرمضاني الأول
«الفجيرة للموارد البشرية» تنظم المجلس الرمضاني الأول
15 ابريل 2022 02:27

الفجيرة (وام)

نظمت دائرة الموارد البشرية في حكومة الفجيرة أمس المجلس الرمضاني الأول ضمن الملتقى الافتراضي الرابع لعام 2022 «البعد الثقافي في مجتمعنا»، والذي تمت خلاله استضافة نخبة من المتحدثين عبر منصة زوم. وشارك في المجلس الدكتور سعيد اليماحي المدير التنفيذي لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام وسيف المعيلي رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة العلمي والملازم أول خليفة اليماحي من شرطة الفجيرة وعلي الزوهري والدكتورة وفاء العنتلي. ويهدف الملتقى إلى إبراز دور التنافس الثقافي الإيجابي في مجتمع طموح يفيض بالثقافة المتعددة.

الإمارات
دائرة الموارد البشرية
الفجيرة
دائرة الموارد البشرية في الفجيرة
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