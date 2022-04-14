«الفجيرة للموارد البشرية» تنظم المجلس الرمضاني الأول

الفجيرة (وام)

نظمت دائرة الموارد البشرية في حكومة الفجيرة أمس المجلس الرمضاني الأول ضمن الملتقى الافتراضي الرابع لعام 2022 «البعد الثقافي في مجتمعنا»، والذي تمت خلاله استضافة نخبة من المتحدثين عبر منصة زوم. وشارك في المجلس الدكتور سعيد اليماحي المدير التنفيذي لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام وسيف المعيلي رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة العلمي والملازم أول خليفة اليماحي من شرطة الفجيرة وعلي الزوهري والدكتورة وفاء العنتلي. ويهدف الملتقى إلى إبراز دور التنافس الثقافي الإيجابي في مجتمع طموح يفيض بالثقافة المتعددة.