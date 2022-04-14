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الدراسة «عن بعد» يوم الجمعة خلال رمضان
الدوام سيكون عن بعد يومي الجمعة 22 و29 أبريل الجاري للطلبة والكادر الإداري والتعليمي (أرشيفية)
15 ابريل 2022 02:29

إبراهيم سليم (أبوظبي)

أبلغت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي المدارس الحكومية أن الدوام المدرسي خلال يومي الجمعة، وهما يومي 22 و29 أبريل الجاري سيكون «عن بُعد».
ووفق تعميم أصدرته المؤسسة، يبدأ الفصل الدراسي الثالث 18 أبريل الجاري، وسيكون الدوام حضوريا من الاثنين إلى الخميس للطلبة والكادر الإداري والتعليمي، بينما سيكون عن بعد للطلبة والكادر الإداري والتعليمي يومي الجمعة 22 و29 أبريل الجاري.
وحددت المؤسسة الأطر الخاصة بتنظيم العمل لأيام التمدرس خلال شهر رمضان إجمالاً، والتي جاءت في 11 إطاراً، تضمنت عدد ساعات العمل الرسمية للكادر والمعلمين والمقدرة بخمس ساعات ونصف يومياً من الاثنين إلى الخميس، بينما سيكون 3 ساعات يومي الجمعة، بحيث يكون إجمالي الساعات الأسبوعية للمعلمين والكادر 25 ساعة لكل الحلقات.
ووفقاً للتعميم، يبدأ دوام الكادر الإداري والتعليمي من 9 صباحا إلى 2:30 أو من 8 إلى 01:30 خلال الأيام من الاثنين إلى الخميس.
أما يوما الجمعة، اللذان سيكونان عن بعد، فإن دوام الكادر الإداري والتعليمي من 9 إلى 12، أو من 8 إلى 11.
وقلصت المؤسسة عدد 5 حصص من النصاب الأساسي للحصص الأسبوعية لمواد الأنشطة، بحيث تحولت إلى التعلم الذاتي، فيما سيكون عدد الحصص للحلقة الأولى من الاثنين إلى الخميس 6 حصص، باستثناء الجمعة الذي يشمل 3 حصص فقط.
وحول عدد الحصص للحلقة الثانية والثالثة، بين التعميم أنها ستكون من الاثنين إلى الخميس بواقع 7 حصص، ما عدا الجمعة بواقع 3 حصص، وستكون مدة الحصة 35 دقيقة بواقع استراحتين يومياً.
ومنحت المؤسسة مرونة ببدء دوام الطلبة في الساعة التاسعة أو الثامنة، بحيث يتم مراعاة مسارات الحافلات والمدارس المشتركة بالخطوط.

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