«بنوك الطعام الإقليمية» شريك الـ«المليار وجبة»

دبي (الاتحاد)

تدعم «شبكة بنوك الطعام الإقليمية» مبادرة «المليار وجبة» الأكبر من نوعها في المنطقة، لتوفير الدعم الغذائي للفقراء والمحتاجين في 50 دولة. وتتعاون مبادرة المليار وجبة مع مجموعة الشركاء التشغيليين التي تضم، مع شبكة بنوك الطعام الإقليمية، برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبنك الإمارات للطعام، ومؤسسات العمل الخيري والإنساني والاجتماعي في الدول التي تشملها المبادرة، من أجل الاستفادة المثلى من إمكانات شركائها الدوليين والإقليميين والمحليين في عملياتها الرامية للوصول بما يساوي مليار وجبة من الدعم الغذائي للفئات الأقل حظاً، خاصة الأطفال واللاجئين والنازحين، والمتضررين من الأزمات الإنسانية والكوارث الطبيعية حول العالم.

ويسهم شركاء المبادرة في دعم أهدافها المتمثلة في حشد جهود أكبر عدد من المنظمات والمؤسسات والأفراد من أجل خدمة قضية مواجهة تحدي الجوع، وتوفير المعونات الغذائية من مبادرة «مليار وجبة» إلى من هم بحاجة في 50 دولة، بما يسهم أيضاً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة لعام 2030 ومن ضمنها هدف القضاء على الجوع في العالم، بالإضافة إلى فتح الباب للجميع للمساهمة في العمل الخيري والإنساني كخيار مستدام.

وأكد معز الشهدي العضو المؤسس ورئيس شبكة بنوك الطعام الإقليمية ومقرها في دبي، أن الشبكة، وبصفتها مظلة لعشرات بنوك الطعام في 50 دولة حول العالم، لديها الجاهزية الكاملة كشريك لمبادرة «المليار وجبة» لعمليات التوزيع في عدد من الدول التي تغطيها المبادرة، بالتنسيق مع بنوك الطعام المحلية هناك، وقال: «شراكتنا تترسخ مع مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية لتتوسع معها عملياتنا من أجل توفير شبكة أمان غذائي للمحتاجين في العديد من الدول التي نعمل فيها».

من جهتها، قالت سارة النعيمي، مدير مكتب مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية: «تعاون مبادرة «المليار وجبة» مع شبكة بنوك الطعام الإقليمية هو استكمال لمسار التنسيق المتواصل بين مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية والشبكة المتخصصة في عدة مشاريع للدعم الغذائي للمحتاجين في المنطقة والعالم. وهذا النهج التعاوني في العمل الخيري والإنساني يعظّم أثره، ويوسّع آفاقه ويشرك المزيد من الأيادي البيضاء والخيّرة في عملياته اللوجستية على الأرض للوصول إلى الأقل حظاً بالدعم المباشر الذي يحتاجونه ويتطلعون إليه».

مكافحة إهدار الطعام

وتعتبر شبكة بنوك الطعام الإقليمية مظلة لعشرات بنوك الطعام التي قامت بدعم تأسيسها في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، من أجل المساعدة على إطعام المحتاجين، والقضاء على الجوع ومكافحة إهدار الطعام.

وقامت الشبكة بإنقاذ 58 مليون وجبة كمتوسط شهري خلال عام 2021، وتمكنت من مساعدة 3.2 مليون أسرة تضرروا من الإغلاق التام خلال جائحة كورونا، وأهّلت 810 آلاف متطوع.

وتعكس مبادرة «المليار وجبة»، الأكبر من نوعها على مستوى المنطقة، القيم المؤسسية لدى «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» الهادفة إلى إشراك الجميع في العمل الخيري والإنساني من الأفراد والمؤسسات من مختلف القطاعات في دولة الإمارات والعالم، وذلك بتركيزها على مفهوم التمويل المجتمعي المستدام لتوفير الدعم الغذائي ومقومات الأمن الغذائي للفئات الأشد حاجة، وفتحها باب المشاركة في حراك مجتمعي شامل هادف لنسج شبكة أمان للمحتاجين. وتستقبل مبادرة «المليار وجبة» التبرعات عبر أربع قنوات معتمدة هي الموقع الإلكتروني www.1billionmeals.ae والتحويل المصرفي لحساب مبادرة «المليار وجبة» على رقم الحساب المعتمد: AE300260001015333439802 في بنك الإمارات دبي الوطني بالدرهم الإماراتي. أما في حال الرغبة بالتبرع بدرهم واحد يومياً للمبادرة من خلال اشتراك شهري، يمكن إرسال رسالة نصية بكلمة «وجبة» أو «Meal» على الرقم 1020 لمستخدمي شبكة «دو»، أو على الرقم 1110 لمستخدمي شبكة «اتصالات» داخل الإمارات. كما يمكن التبرع بالتواصل مع مركز اتصال مبادرة «مليار وجبة» على الرقم 8009999.