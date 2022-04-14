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6 ملايين درهم من وليد الزعبي لمبادرة «المليار وجبة»
6 ملايين درهم من وليد الزعبي لمبادرة «المليار وجبة»
15 ابريل 2022 02:26

دبي (الاتحاد)

أعلن وليد الزعبي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «تايجر جروب»، عن دعمه مبادرة «المليار وجبة» الأكبر في المنطقة لإغاثة المحتاجين، عبر تبرعه بـ 6 ملايين درهم للحملة الأكبر من نوعها في المنطقة، لتقديم الدعم الغذائي للمحتاجين والفقراء، ومن يعانون انعدام الأمن الغذائي من الفئات الأقل حظاً في 50 دولة. وينضم وليد الزعبي بمساهمته إلى العديد من المؤسسات والشركات ورجال الأعمال والأفراد الذين أعلنوا مساندتهم جهود مبادرة المليار وجبة للوصول بالدعم الغذائي المباشر إلى الفئات الضعيفة بشكل خاص من الأطفال واللاجئين والنازحين والمتضررين من الأزمات والكوارث حول العالم. 
وقال الزعبي: «المبادرة تحفظ نهضتنا وأموالنا، وتغرس حب الإمارات وشعبها في قلوب العالم.. عرفوها مبدعة ويعرفونها إنسانية». تأسست مجموعة تايجر جروب في العام 1976 وتشمل مشاريعها تشييد المشاريع والتطوير العقاري، إدارة المرافق، والضيافة، والتصنيع، والتعليم، والرعاية الصحية، وامتدت نشاطاتها وأعمالها لتشمل منطقة الخليج والشرق الأوسط وتركيا.

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