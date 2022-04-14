اليوم 06:56
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
مليون درهم من «شوبا العقارية» لمبادرة «المليار وجبة»
مليون درهم من «شوبا العقارية» لمبادرة «المليار وجبة»
15 ابريل 2022 02:26

دبي (الاتحاد)

قدمت «شوبا العقارية» تبرعاً بقيمة مليون درهم لصالح مبادرة «المليار وجبة».
وقال بي ان سي مينون، مؤسس ورئيس مجلس إدارة «مجموعة شوبا»: «أتشرف بدعم حملة «المليار وجبة» التي أعلن عنها مؤخراً صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. وانطلاقاً من التزامي بدعم الجهود الإنسانية والأعمال الخيرية لا سيما خلال الشهر الفضيل، يسرني أن أسهم في مد يد العون للفئات غير الميسورة في مُجتمعاتنا، وتخفيف معاناتها وتوفير الدعم الغذائي لها. وتعكس هذه الحملة النبيلة الدور الريادي لدولة الإمارات العربية المتحدة في دفع عجلة العمل الإنساني عالمياً، وقيادة الجهود الإغاثية، وتقديم نموذجٍ رائد في البذل والعطاء».

الإمارات
شركة شوبا العقارية
آخر الأخبار
شعار وزارة الخارجية والتعاون الدولي
عربي ودولي
الإمارات تدين اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى
اليوم 02:38
يوسف العتيبة
عربي ودولي
الإمارات: نعمل لإرساء عملية سياسية مستدامة باليمن
اليوم 02:37
الروس يأسرون بريطانياً يقاتل في الجيش الأوكراني
عربي ودولي
الروس يأسرون بريطانياً يقاتل في الجيش الأوكراني
اليوم 02:37
جانب من اجتماعات مجلسي النواب والدولة الليبيين في القاهرة بحضور ستيفاني وليامز (من المصدر)
عربي ودولي
«الرئاسي الليبي»: المصالحة الوطنية لإرساء السلام والاستقرار
اليوم 02:37
تظاهرات حاشدة للمصريين في شوارع القاهرة يوم 30 يونيو 2013 للإطاحة بحكم «الإخوان» (أرشيفية)
عربي ودولي
إعلام «الإخوان».. مؤشرات الفشل وتبعات السقوط
اليوم 02:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©