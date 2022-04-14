مليون درهم من «شوبا العقارية» لمبادرة «المليار وجبة»

دبي (الاتحاد)

قدمت «شوبا العقارية» تبرعاً بقيمة مليون درهم لصالح مبادرة «المليار وجبة».

وقال بي ان سي مينون، مؤسس ورئيس مجلس إدارة «مجموعة شوبا»: «أتشرف بدعم حملة «المليار وجبة» التي أعلن عنها مؤخراً صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. وانطلاقاً من التزامي بدعم الجهود الإنسانية والأعمال الخيرية لا سيما خلال الشهر الفضيل، يسرني أن أسهم في مد يد العون للفئات غير الميسورة في مُجتمعاتنا، وتخفيف معاناتها وتوفير الدعم الغذائي لها. وتعكس هذه الحملة النبيلة الدور الريادي لدولة الإمارات العربية المتحدة في دفع عجلة العمل الإنساني عالمياً، وقيادة الجهود الإغاثية، وتقديم نموذجٍ رائد في البذل والعطاء».