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المزادات الخيرية.. نهج مبتكر في العمل الإنساني بالإمارات
أرشيفية
15 ابريل 2022 02:26

دبي (وام)

تعد المزادات الخيرية أداة مبتكرة معاصرة في دعم العمل الخيري والإنساني في عالم اليوم. 
وتنظم العديد من المؤسسات الخيرية والإنسانية والاجتماعية مزادات يعود ريعها لدعم أهداف حملاتها الرامية لمساندة القضايا الإنسانية الملحّة، ودعم الفئات الضعيفة في المجتمعات الأقل حظاً. وتمكّن المزادات الخيرية المشاركين من رواد العمل الخيري والإنساني والحريصين على فعل الخير والمساهمة في دعم القضايا الإنسانية من المزايدة على معروضات، بغض النظر عن قيمتها الفعلية من أجل هدف أسمى، لا يتمثل باقتناء السلعة المعروضة، بل المساهمة بريعها في مساندة عمل خيري هادف.
ومن ناحية أخرى، يمكن للأفراد أو المؤسسات أن يقدموا سلعة أو خدمة، أو إحدى المقتنيات الثمينة ويتبرعوا بها لطرحها في المزاد الخيري من أجل أن تذهب عائدات بيعها إلى حملات خيرية أو منظمات إنسانية أو برامج إغاثية محددة. 
وتشهد الدولة الأسبوع المقبل تنظيم مزادات «أنبل رقم» الخيرية الداعمة لمبادرة «المليار وجبة»، الأكبر في المنطقة، التي تنظمها «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» لتوفير الدعم الغذائي للفقراء والمحتاجين وخاصة الفئات الضعيفة من الأطفال واللاجئين والنازحين، والمتضررين من الكوارث والأزمات في 50 دولة حول العالم. وتعرض مزادات «أنبل رقم» في كلٍ من دبي وأبوظبي وعبر الإنترنت أرقاماً مميزة للوحات للمركبات في كلٍ من دبي وأبوظبي، منها أرقام فردية وثنائية وثلاثية ورباعية وخماسية، وأرقاماً مميزة أيضاً للهواتف المتحركة من كلٍ من «دو» و«اتصالات».

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