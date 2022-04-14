«الإمارات للتعليم المدرسي» تنظم أيام التمدرس خلال رمضان
شعار مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي
15 ابريل 2022 00:12
إبراهيم سليم (أبوظبي) أبلغت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، المدارس الحكومية أن الدوام المدرسي خلال أيام الجمعة، وهما يوما 22 و29 أبريل الجاري، سيكون «عن بُعد»، وذلك وفق تعميم أصدرته والمنشور على الموقع الرسمي للمؤسسة، إذ تضمن التعميم إجراء تعديلات في مواعيد الدوام في المدارس الحكومية خلال شهر رمضان المبارك، علماً بأن الدوام المدرسي للفصل الدراسي الثالث بالمدارس الحكومية من المقرر أن يبدأ يوم الاثنين المقبل الموافق 18 أبريل. وأوضحت المؤسسة في تعميمها أنه من الاثنين إلى الخميس يكون الدوام حضورياً في المدرسة للطلبة والكادر الإداري والتعليمي، ويومي الجمعة في 22 و29 أبريل الجاري سيكون الدوام عن بُعد للطلبة والكادر الإداري والتعليمي. وتفصيلاً، حددت المؤسسة الأطر الخاصة بتنظيم العمل لأيام التمدرس خلال شهر رمضان إجمالاً، وتضمنت أحد عشر إطاراً، وهي كالتالي: ضوابط العمل: - من الاثنين إلى الخميس: سيكون الدوام حضورياً في المدرسة للطلبة والكادر الإداري والتعليمي. - يومي الجمعة في 22 و29 أبريل: سيكون الدوام «عن بعُد» للطلبة والكادر الإداري والتعليمي. - عدد ساعات العمل الرسمية للكادر والمعلمين خمس ساعات ونصف ساعة من الاثنين إلى الخميس، أما الجمعة فثلاث ساعات. - إجمالي الساعات الأسبوعية للمعلمين والكادر 25 ساعة لكل الحلقات. - بالنسبة لدوام الكادر الإداري والتعليمي من 09:00 إلى 02:30. أو من 08:00 إلى 01:30 خلال الأيام من الاثنين إلى الخميس. - بالنسبة لدوام الكادر الإداري والتعليمي من 09:00 إلى 12:00، أو من 08:00 إلى 11:00 خلال يوم الجمعة. - تم تقليص عدد 5 حصص من النصاب الأساسي للحصص الأسبوعية لمواد الأنشطة بحيث تحول إلى التعلم الذاتي. - عدد الحصص للحلقة الأولى من الاثنين إلى الخميس 6 حصص، أما الجمعة 3 حصص. - عدد الحصص للحلقة الثانية والثالثة من الاثنين إلى الخميس 7 حصص، أما الجمعة 3 حصص. - مدة الحصة 35 دقيقة وبواقع استراحتين يومياً. - هناك مرونة ببدء دوام الطلبة الساعة التاسعة أو الثامنة، بحيث تتم مراعاة مسارات الحافلات والمدارس المشتركة بالخطوط.