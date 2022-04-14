مدير دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة: 18% زيادة مخلفات الطعام خلال رمضان

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

أكد المهندس أحمد الحمادي مدير دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، أن الدائرة ممثلة بجهاتها المختصة تقوم بحملات توعوية وتثقيفية دورية تعرف بأهمية فرز النفايات والمخلفات وتخصيص أماكن لعملية فرز النفايات، والتدبير في عملية الاستهلاك من خلال الشراء على قدر الحاجة وذلك بهدف تقليل كمية النفايات والحد من هدر الطعام.

وأوضح الحمادي أن كمية النفايات وفقا لنوعها خلال الأيام العادية مقارنة بشهر رمضان شهدت نسبة زيادة بمعدل 7% للنفايات البلدية الصلبة و18% في فضلات الطعام في شهر رمضان.

وحول آلية جمع وفرز تلك المخلفات أشار الحمادي إلى أن مؤسسة إدارة المخلفات تقوم بجمع النفايات المتولدة من المناطق السكنية والتجارية بمختلف أنواعها مثل نفايات البلدية الصلبة وفضلات الطعام والمواد القابلة لإعادة التدوير وفقا لجدول يومي منتظم لضمان الحفاظ على النظافة العامة والمظهر الجمالي للإمارة، ويتم تفريغ النفايات البلدية الصلبة في مصنع الفرز الواقع في منطقة القصيدات ليتم فرزها واستخراج المواد القابلة لإعادة تدويرها وفضلات الطعام المفصولة من المصدر يتم تفريغها في أي من مراكز معالجة فضلات الطعام البالغ عددها (5) ليتم معالجتها بتحويلها إلى سماد عضوي.

أحمد الحمادي

وحول إعداد المكبات في الإمارة قال: إن هناك مكبين، مكب الجزيرة الحمراء حيث يتم استقبال جميع أنواع المخلفات مثل النفايات البلدية الصلبة والمواد القابلة لإعادة التدوير والمخلفات الصناعية والمخلفات الخطرة، ومكب الساعدي حيث يتم استقبال مخلفات الهدم والبناء النظيفة والمفصولة.

ونوه الحمادي بأن مصنع فرز النفايات التابع للدائرة يقوم سنويا بفرز ما يقارب 30,000 طن من المخلفات البلدية الصلبة بغرض إعادة التدوير، كما يتم معالجة 100% من المخلفات الطبية من خلال عملية الإحراق (ما يقارب 1000 طن سنويا) وتتم إعادة استخدام ما يقارب 400 ألف طن من مخلفات الهدم والبناء. وحول مبادرات وأنشطة الدائرة خلال الشهر الفضيل أوضح الحمادي، بأن دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة استعدت بحزمة من الفعاليات والمبادرات المجتمعية والخيرية، التي تهدف إلى ترسيخ النهج التطوعي والخيري وتعزيزه لدى أفراد المجتمع خلال الشهر الفضيل، مؤكدا أن المبادرات والفعاليات والأنشطة التي تطلقها الدائرة هذا العام تأتي تعبيراً عن الوفاء لذكرى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وانطلاقاً من حرص الدائرة على تطبيق برامجها في مجال المسؤولية المجتمعية الموجهة للمجتمع، لافتاً إلى أن دائرة الخدمات العامة تؤمن بأهمية استثمار الأجواء الروحانية خلال الشهر الفضيل، والسعي إلى تعزيزها لدى منتسبي الدائرة ومختلف أفراد المجتمع، بمبادرات نوعية وفقاً لخطة الدائرة.

مبادرات

وأشار الحمادي إلى المبادرات الرمضانية التي تنظمها الدائرة ومنها: توزيع «المير الرمضاني» تحت شعار (عطاء مستمر) الذي يحتوي على المواد الغذائية الأساسية لفئة العمال والسائقين في الدائرة، مشيرا إلى تنظيم دوري فريق كرة القدم لموظفي الدائرة وفريق رياضة الكريكيت لتعزيز أواصر الترابط والتواصل والتفاعل بين الموظفين، إلى جانب تنظيم العديد من المسابقات الثقافية للمجتمع عبر منصاتها الرسمية ومسابقات ثقافية داخلية. ونوه إلى أن الدائرة أطلقت منذ أيام مبادرة خصم قيمة المخالفات البيئية خلال شهر رمضان والممتد حتى أسبوع من بعد إجازة عيد الفطر بنسبة 50%.