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الشارقة: الترخيص لـ31 مهنياً اجتماعياً
الشارقة: الترخيص لـ31 مهنياً اجتماعياً
15 ابريل 2022 02:26

الشارقة (وام)

تتعاون كل من دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، وهيئة الشارقة للتعليم الخاص، في تنظيم ترخيص المهنيين الاجتماعيين في المدارس الخاصة، بموجب قرار المجلس التنفيذي رقم/17/ لسنة 2018 بشأن تنظيم المهن الاجتماعية في إمارة الشارقة. وقالت خلود النعيمي مدير إدارة الرخص الاجتماعية، إنه بفضل التعاون والجهود المبذولة من الهيئة في السعي إلى ترخيص مزاولي العمل الاجتماعي في المنشآت الخاصة التابعة لها، وتنظيم الخدمات الاجتماعية المقدمة، تم الترخيص لـ 31 من المهنيين الاجتماعيين، وهناك 23 طلباً قيد الدراسة في انتظار استيفاء المستندات المطلوبة، وعدد 60 طلباً جديداً قيد المتابعة. وذكرت أن جميع الطلبات يتم عرضها على لجنة ترخيص العاملين في العمل الاجتماعي في الإمارة والتي شكلت بقرار من المجلس التنفيذي بالشارقة، في الاجتماعات الدورية لها بعد استيفاء الطلبات لشروط ومتطلبات ترخيص المهن الاجتماعية. وقالت النعيمي: إن المرحلة الأخيرة بعد قبول الطلب، وهي اجتياز الاختبار أو التقييم بحسب المهنة المراد الترخيص لها، حيث تضمنت 16 اختباراً، بواقع 8 اختبارات مهنية باللغة العربية، و8 اختبارات باللغة الإنجليزية، بمعدل 120 سؤالاً اختبارياً لكل نموذج تم إعداده وفق نخبة من المختصين من جامعة الإمارات، بناء على التعاون المتبادل مع الجامعة.

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الشارقة
دائرة الخدمات الاجتماعية
هيئة الشارقة للتعليم الخاص
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