تمرين «طاولة» في أبوظبي لظاهرة المد الأحمر ونفوق الأسماك

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت هيئة البيئة في أبوظبي مؤخراً تمرين نقاش طاولة لظاهرة المد الأحمر ونفوق الأسماك بالتنسيق مع مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي لإمارة أبوظبي وبمشاركة عدد 13جهة حكومية في إمارة أبوظبي، وذلك لاختبار مدى جاهزية الجهات المعنية للتصدي والاستجابة السريعة والفعالة للتهديدات وحالات الطوارئ، من خلال قياس سرعة الاستجابة والسيطرة والتعامل مع خطر ظاهرة المد الأحمر ونفوق الأسماك في إمارة أبوظبي.

‌ومن خلال التمرين سعت الهيئة إلى اختبار مدى جاهزية فرق العمل المعنية واللازمة لتنفيذ عمليات التخطيط والاستعداد والاستجابة، وقياس مدى فعالية تنفيذ خطط الاستجابة للطوارئ من خلال توفير عنصر التدريب المستمر على مفاهيم موحدة ضمن نظام إدارة الطوارئ والأزمات بغرض تنفيذ الأدوار والمسؤوليات ذات الصلة، بما يزيد من خبرة الأفراد وإكسابهم المهارات اللازمة، إضافة إلى خلق روح التعاون والعمل بروح الفريق الواحد، واختبار كفاءة الآليات والمعدات وأجهزة الاتصالات المستخدمة والموارد المالية المطلوبة، وقياس مدى تواؤم وتوافر تلك الموارد أثناء عمليات الاستجابة، لرفع جاهزية الأصول والموارد اللازمة لدعم عمليات الطوارئ والأزمات.

كما سعت الهيئة إلى قياس سرعة وفعالية إجراءات الاستجابة والتحقيق في معطيات الحدث وجمع الأدلة ومتابعة عمليات التعافي وتحديد المناطق الأكثر ضرراً، وذلك من خلال تقييم احتمالية حدوث المخاطر في المستقبل وتحديد مدى خطورتها، وذلك بغرض وضع الإجراءات الاحترازية المناسبة للتعامل مع تلك المخاطر مثل خطر ظاهرة المد الأحمر ونفوق الأسماك في الإمارة.

كما هدف التمرين إلى معرفة نقاط القوة وفرص التحسين خلال الحالات الطارئة لضمان تحقيق سياسة التحسين المستمر وفق أفضل الممارسات والمعايير المحلية والدولية المتعلقة بجوانب منظومة الطوارئ والأزمات.