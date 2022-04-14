محمد الملا ونورا المطروشي يواصلان التدريبات في مركز جونسون للفضاء

آمنة الكتبي (دبي)

يواصل رائدا الفضاء محمد الملا ونورا المطروشي، من رواد الدفعة الثانية من برنامج الإمارات لرواد الفضاء، تدريباتهما التأهيلية والتي تجري في مركز جونسون للفضاء التابع لوكالة ناسا، وذلك بهدف تطوير إمكاناتهم وقدراتهم حتى يصبحوا مشغلين لمحطة الفضاء الدولية، وقادرين على إجراء كافة مهمات رواد الفضاء المحترفين، والتي تشمل الصيانة وتركيب المعدات، وإصلاحها على متن المحطة الدولية.

وخضع الرائدان لمجموعة تدريبات حول أساسيات الطيران والتدريب على طائرة T-6 مع البحرية الأميركية في قاعدة «بينساكولا»، كجزء من تدريب الدفعة 23 من رواد وكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، بالإضافة إلى التدريب على جهاز الطرد المركزي، لاختبار قوى التسارع العالية (جي)، وهي عبارة عن قياس تأثر الجسم من التسارع، ويتمثل ذلك في معاناة رائد الفضاء مثلاً أثناء تسريع انطلاق الصاروخ أو معاناة الطيار عندما تنحرف به الطائرة بشدة عن الاتجاه المستقيم.

وتتضمن التدريبات العملية المناورة بالطائرة والتعرض لقوى جي تسارع عالية، والتخطيط لمسار الرحلة، والتواصل مع أبراج مراقبة الملاحة الجوية، بالإضافة إلى تدريبات على قيادة الطائرة النفاثة T-38، لإجراء مناورات أثناء الصعود والهبوط، على ارتفاعات أكثر من 5 كيلومترات، إضافة إلى تعلم كهرباء الطائرة وكيفية استعمال كرسي الإنقاذ، وعمل إجراءات قياسية تشابه بعض مهمات محطة الفضاء الدولية، فضلاً عن كيفية التعامل والتواصل مع طاقم الطائرة والتخاطب معهم تحت ضغوط معينة لقياس ردود أفعالهم وتوقيتاتها، التي يجب أن تكون مثالية حتى يتعودوا على كيفية اتخاذ القرارات الصعبة في الفضاء.

ويمضي الملا تدريبات برفقة زميلته نورا المطروشي، منذ مطلع العام الجاري، ضمن برنامج تدريبي مكثّف يستمر لمدة عامين، ويشمل 8 أنواع هي: المهمات طويلة المدة على متن المحطة الدولية، والتحكم في الريبوت، وتمارين النجاة على اليابسة والماء، وتدريبات نظرية، ومهمات السير في الفضاء، وأنظمة محطة الفضاء، والتدرب على طائرة T-38، ودورات باللغة الروسية.

وتهدف هذه التدريبات لتأمين كرسي على متن إحدى الرحلات الفضائية خلال الـ3 سنوات المقبلة، فيما تعد هذه التدريبات احترافية بشكل كبير، وتشمل التدريب على مهمات السير الفضائي خارج محطة الفضاء الدولية، والبقاء لفترات طويلة فيها.