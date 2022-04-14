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«الشارقة للتعليم» يطرح دبلومي «الراصد الفلكي» و«مبرمج المستقبل»
«الشارقة للتعليم» يطرح دبلومي «الراصد الفلكي» و«مبرمج المستقبل»
15 ابريل 2022 02:26

الشارقة (وام)

أطلق مجلس الشارقة للتعليم دبلومي تكنولوجيا الأرصاد الفلكية البصرية والبرمجة المحترفة وتقنيات الذكاء الاصطناعي، الموجهين للطلبة الموهوبين والمتميزين من طلبة المدارس في المراحل الدراسية من التاسع والعاشر والحادي عشر.
يعمل الطرح الجديد على تأهيل وتدريب الطلبة وإثراء مهاراتهم في عدد من التخصصات العلمية والتكنولوجية المتطورة، وتنمية قدراتهم الإبداعية. وأكد الدكتور سعيد مصبح الكعبي رئيس مجلس الشارقة للتعليم على أهمية هذا التوجه النوعي، والذي يضاف لمكتسبات المجلس تحقيقاً لتوجهات في سعيه لرفع القدرات التأهيلية للطلبة في مجالي«الراصد الفلكي» و«مبرمج المستقبل».
تم الإعلان عن البرنامجين بالتعاون مع مركز التعليم المستمر والتطوير المهني بجامعة الشارقة في لقاء عقد بمقر بيت الحكمة في مدينة الشارقة. حضر اللقاء  الدكتور سعيد مصبح الكعبي رئيس مجلس الشارقة للتعليم والدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة والدكتور راضي الزبيدي مدير مركز التعليم المستمر والتطوير المهني بالجامعة.
ويبلغ عدد الساعات التدريبية لكل دبلوم 180 ساعة لمدة سنة موزعة على أربع مراحل خلال أيام الإجازات الرسمية والعطلات الدراسية. وأعرب الكعبي عن سعادته بالتعاون مع جامعة الشارقة من خلال تقديم برامج نوعية ستسهم في خدمة المجتمع والطلبة.

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