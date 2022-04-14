44 طفلاً يستفيدون من «سعادتنا برؤيتنا»

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

كشف المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة، أن المبادرة المجتمعية «سعادتنا برؤيتنا» التي أطلقتها الدائرة مؤخراً لرؤية الأطفال المحضونين، استفاد منها نحو 44 طفلاً وطفلة ضمن 15 أسرة.

وذكر أنه تم اختيار جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية بمختلف فروعها موقعاً ملائماً لتنفيذ أحكام الرؤية، والذي يأتي تحت متابعة وإشراف محكمة الأسرة بدائرة المحاكم، وأن المبادرة تأتي بهدف دعم التلاحم المجتمعي، وتعزيز التماسك الأسري والتقليل من الخلافات الأسرية والنزاعات القائمة بين أطراف الأسرة والحفاظ على نفسية واستقرار الأطفال.

أحمد الخاطري

وقال المستشار أحمد الخاطري لـ«الاتحاد»: إن عدد القضايا الخاصة بالحضانة التي تم فيها أمر تنفيذ رؤية، بلغت 15 ملفاً تنفيذياً فيه أحكام الرؤية بمقر الجمعية، و286 لقاءً تم الإشراف علية من قبل محكمة الأسرة منذ انطلاق المرحلة التجريبية للمبادرة في شهر أغسطس من العام الماضي.

وذكر أن جميع اللقاءات تتم حالياً في المقر الرئيس للجمعية بمنطقة الظيت، لافتاً إلى أن أبرز الأسباب التي تؤدي إلى التوجه لهذا النوع من القضايا هو نتيجة الخلافات الأسرية بين الزوجين، والتي يقع ضحيتها الأبناء.

وأشار إلى أن الأثر الإيجابي للمبادرة وانعكاسها على الأطفال المحضونين يتمثل في تقليل نسب الخلافات والنزاعات بين الأسر المنفصلة بخصوص الاتفاق على أماكن محايدة ترضي جميع الأطراف لتنفيذ أحكام الرؤية فيها.

وأضاف: توفير بيئة مناسبة ملائمة تحافظ على نفسية الأطفال المحضونين، وارتفاع نسبة الحالات التي تطلب تنفيذ أحكام الرؤية في مقر الجمعية.

وأكد أن المبادرة المجتمعية تعمل على تسهيل أمور الأسر المنفصلة ممن تملك ملفات متعلقة بأحكام الرؤية، عبر إيجاد بيئة مناسبة تجمعهم بالأطفال المحضونين، وتوفير المناخ الملائم وفقاً لنماذج معتمدة من قبل المحكمة ورفع التقارير لقاضي تنفيذ الأحوال الشخصية.