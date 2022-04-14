«آيسنار أبوظبي 7» ينطلق أكتوبر المقبل

أبوظبي (وام)

تنطلق في 10 أكتوبر المقبل، فعاليات المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر «آيسنار أبوظبي» الذي يقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض ويستمر ثلاثة أيام. وتستضيف الإمارات النسخة السابعة من هذا الحدث الدولي البارز في مجال الأمن، تعزيزاً لمكانتها وموقعها المتقدم عالمياً في استضافتها لأهم المعارض والأحداث الدولية البارزة. وتقام النسخة السابعة من المعرض بتنظيم من شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك»، بالتعاون مع وزارة الداخلية، حيث تواصل «أدنيك» جهودها الرامية إلى مضاعفة نجاح النسخة المقبلة من الحدث وتعزيز تنافسيته وريادته وتقديمه بمعايير متطورة وجديدة، وتنويع أجندة فعالياتها السنوية بما يسهم في رفع مستوى المشاركة الدولية من كبرى الشركات المتخصصة وصناع القرار والخبراء على الصعيد العالمي. وعملت «أدنيك» مع الشركاء والجهات العارضة الرئيسة المشاركة في المعرض عن قرب لتقديم أقصى مستويات الدعم لجميع الجهات العارضة والشركاء المتعاونين في المعارض التي تنظمها وتستضيفها في مرافقها.

وقال سعيد المنصوري المدير التنفيذي لشركة كابيتال للفعاليات التابعة لمجموعة «أدنيك»: «يعد معرض آيسنار - أبوظبي حدثاً نوعياً وإضافة استراتيجية إلى محفظة الفعاليات المتخصصة التي تنظمها شركة أبوظبي الوطنية للمعارض، وانطلاقاً من رؤيتنا الرامية إلى العمل على تنويع أجندة فعالياتنا السنوية وتوزيعها على مدار العام، والتزامنا تجاه شركائنا والجهات العارضة المشاركة، فإننا نواصل العمل على استقطاب المزيد من الفعاليات العالمية المتخصصة إلى أبوظبي بوصفها وجهة رائدة في استضافة كبرى الفعاليات على مستوى المنطقة والعالم، والعمل مع الشركاء للاطلاع على سبل تعزيز تنافسية الحدث على الصعيدين الإقليمي والدولي، ونحن نتطلع قدماً لاستضافة النسخة السابعة من آيسنار - أبوظبي في شهر أكتوبر التي تقام للمرة الأولى تحت مظلة أدنيك». وتركز النسخة السابعة من معرض «آيسنار -أبوظبي» على عرض أحدث الابتكارات والحلول الأمنية الرائدة، وتعزيز الأعمال والعلاقات والشراكات بين الشركات العاملة في أربعة قطاعات، هي الأمن الوطني، والأمن السيبراني، والشرطة وجهات إنفاذ القانون، وحماية المنشآت الحيوية. كما سيتضمن الحدث ثلاثة مؤتمرات مصاحبة تشمل مؤتمر مستقبل العمل الشرطي، ومؤتمر الأمن الوطني السيبراني، ومؤتمر درء مخاطر التحول الرقمي الوطني. ويستعرض «آيسنار-أبوظبي» مجموعة واسعة من التقنيات المتعلقة بالطب الشرعي الرقمي، ومكافحة البرامج الضارة ومكافحة البريد العشوائي ومكافحة الفيروسات، والعوامل البشرية، والحوكمة، والامتثال، واستمرارية الأعمال، والاستجابة للحوادث، وإدارة الهوية والوصول، وأمن التطبيقات، وأمن إنترنت الأشياء، والأمن السحابي، وأمن الهواتف المحمولة، والإرهاب السيبراني والحماية من الحرب السيبرانية، وأمن الشبكات، وأمن البيانات، والخدمات الأمنية المُدارة /MSS/، والتشفير.