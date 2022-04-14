التطوع عبادة.. دور لافت للعمل الإنساني في الإمارات وفق أطر تشريعية

أبوظبي (الاتحاد)

قال الدكتور محمود صدقي أحد علماء الأزهر الشريف، ومن ضيوف صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله»، إنّ الإسلام يعدّ التطوع نوعاً من العبادات، مبيناً أن العمل التطوعي عمل يقوم به فرد أو أكثر أو يكون مجتمعياً في أي من مجالات الحياة لتقديم خدمة مادية أو معنوية.

وثمن فضيلته خلال المحاضرة التي ألقاها ضمن فعاليات برنامج العلماء الضيوف، الدور الذي يلعبه المتطوعون في دولة الإمارات والذي نظمته وفق أطر تتيح للجميع المشاركة في العمل التطوعي من مواطنين ومقيمين، فنجد المتطوعين في المناسبات الكبرى التي تشتهر بها دولة الإمارات، والتي حببت الناس في التطوع.وأوضح خلال المحاضرة أن الباعث على التطوع قد يختلف من إنسان لآخر، ولكننا أمة مسلمة ينبغي أن يكون الباعث على العمل التطوعي أمراً شرعياً إلى جانب المعاني الحياتية المباحة، ومن نظر إلى كلمة تطوع وكلمة طاعة يجد أنهما من مادة واحدة، ولا بد أن يعرف الناس أنه عبادة من العبادات، ولا مبالغة في ذلك، إذ دلت الآيات والأحاديث على كونه عبادة.

وأشار إلى قول الله عز وجل: «وما تفعلوا من خير يعلمه الله»، موضحا أن هذا اللفظ عام يشمل أي عمل من أعمال الخير، ويشير إلى معنى لطيف يشجع أهل الخير على مواصلة التطوع، ويقول سبحانه وتعالى: «وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيراً وأعظم أجرا»، ويقول جل جلاله: «وَمَا تُقَدِّمُواْ لأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ» وغير ذلك من الآيات.

أما حول التطوع في السنة النبوية فأوضح أن فيها كثير من الأحاديث عن العمل التطوعي: ومنها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كان يوصي بفضل الأزواد فيقول: «من كان معه فضلُ ظهر فلْيَعدُ به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل من زاد فليَعُد به على من لا زاد له»، ويذكر كثيراً من أصناف المال، حتى ظن الصحابة أنه لا حَقَّ لواحد منهم في فضل يدخره عن الناس.

ومن الأحاديث ما أورده مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لَقَدْ رَأَيْتُ رَجُلًا يَتَقَلَّبُ فِي الْجَنَّةِ، فِي شَجَرَةٍ قَطَعَهَا مِنْ ظَهْرِ الطَّرِيقِ، كَانَتْ تُؤْذِي النَّاسَ»، فهذا رجل يتنعم في الجنة بسبب عمل تطوعي بسيط وهو رفع شجرة، وفي رواية غصن شوك، وفي الحديث إشارة إلى أن العمل التطوعي ينصرف إلى الناس، كل الناس، بغض النظر عن عقائدهم أو أفكارهم، وهذا مما تحتاج إليه المجتمعات المعاصرة.

وأشارت السنة إلى أن العمل التطوعي واجب ديني، فلما قال النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ: «يَعْمَلُ بِيَدِهِ، فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ، وَيَتَصَدَّقُ». قَالُوا: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ، أَوْ لَمْ يَفْعَلْ؟ قَالَ: «يُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ». قَالُوا: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ؟ قَالَ: «يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ، أَوْ بِالْخَيْر». قَالُوا: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ؟ قَالَ: «يُمْسِكُ عَنِ الشَّرِّ، فَإِنَّهَا لَهُ صَدَقَةٌ»، فانظر كيف جعل التطوع من الصدقات الواجبة على المسلمين.

نماذج

وأشار فضيلته إلى أن القرآن ساق أمثلة عملية للعمل التطوعي، وأورد نموذجين من القرآن، أولهما على مستوى الأفراد، والثاني على مستوى المسؤولين، وعلى مستوى الأفراد يقص علينا رب العالمين -جل جلاله- ما قام به نبي الله موسى- عليه السلام- عند ماء مدين، يقول الله عز وجل: (وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ * فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ)، «سورة القصص: الآيات 23 - 24).

وصل سيدنا موسى بعد مشقة إلى ماء مدين، فرأى مشهداً لا تستريح إليه نفوس أهل الشهامة والمروءة- وجد الرعاة الرجال يوردون أنعامهم لتشرب من الماء، وعلى مقربة من الرعاة امرأتان تجنبتا المزاحمة، وليس معهما من يتحمل عنهما عناء العمل، ورغم كونه غريباً ومطارداً، لكن المشهد أخلاقياً ودينياً وقيمياً لا يمر على الأكارم دون أن تتحرك قلوبهم لفعل الخير.

لقد تقدم سيدنا موسى عليه السلام إلى المرأتين فسألهما عن أمرهما الذي يخالف الأعراف المستقرة، فقال لهما: «مَا خَطْبُكُمَا» فأجابتا في عبارة منضبطة، دون زيادة تفتح مجالاً لمخالفة: «قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ»، فأَطلعتاه على سبب قيامهما بالعمل، وتأخرهما عن مزاحمة الرجال، وهنا ثارت نخوة موسى عليه السلام وفطرته السليمة، فتقدم لإقرار الأمر في نصابه، وأعطاهما نصيبهما دون ظلم أو تمييز: «فَسَقَى لَهُمَا»، ولم يستغل ضعف المرأتين وحاجتهما إلى من يعينهما على هذا العمل، بل إنه سقى لهما ثم تولى إلى الظل يدعو الله تعالى، وهكذا يجب أن يكون التطوع الحقيقي.

ذو القرنين

وأضاف: ذو القرنين ملك من الملوك العظماء الذين أعطاهم الله سعة في الملك، وبينما يجوب في الأرض وقف على يأجوج ومأجوج، وهم قوم مفسدون في الأرض، وفي جوارهم قوم ضعفاء لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا، وكانوا قد أصابهم من فساد يأجوج ومأجوج الكثير، فقالوا للملك العادل ذي القرنين: (... يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا) يريدون أن يدفعوا أجرة لبناء السد، فقال لهم: «مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ»، وأنا لا أطلب ثمناً للمعروف، فهذا من واجباتي، ولكن لا بد أن نتشارك العمل فقال «فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا....» وبني السد بناء محكماً «فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا».

وقال: العمل التطوعي عبادة تتيح للناس وخاصة للشباب، وتنمي لديهم الإحساس بالمسؤوليَّةِ عن المجتمع، وفي قضاء حوائج الناس، يقول رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: «من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته» والله لا تعجزه حاجة.