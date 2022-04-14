الطقس المتوقع في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية بعد الظهر.

وقال المركز في بيانه اليومي إن الرياح ستكون جنوبية شرقية الى شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 12:11 والثاني عند الساعة 01:10 والجزر الأول عند الساعة 18:35 والجزر الثاني عند 06:54 ..وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 08:57 والمد الثاني عند الساعة 21:01 والجزر الأول عند الساعة 14:54 والجزر الثاني عند الساعة 03:23.