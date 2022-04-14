اليوم 06:53
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
الإمارات ترسل طائرة مساعدات لأوكرانيا لدعم الإغاثة الإنسانية للاجئين والنازحين
الإمارات ترسل طائرة مساعدات لأوكرانيا لدعم الإغاثة الإنسانية للاجئين والنازحين
14 ابريل 2022 17:03

استمراراً للجهود الإنسانية الإماراتية.. تم تسيير طائرة مساعدات اليوم تحمل 50 طناً من المساعدات الغذائية، وسيارات اسعاف مجهزة طبياً ضمن جسر جوي إغاثي متصل منذ مارس الماضي، للمساهمة في تلبية الاحتياجات الإنسانية للاجئين والنازحين الأوكرانيين، وذلك إلى مدينة وارسو ببولندا. 

وصرح سعادة سالم أحمد سالم الكعبي سفير الدولة لدى جمهورية أوكرانيا، بأن دولة الإمارات تدعم جهود التوصل إلى حل سياسي للأزمة، وتحرص على تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي إلى جانب تكثيف الجهود المبذولة لدعم الاحتياجات الإنسانية للمدنيين المتضررين في أوكرانيا. وأشار سعادته "أنه خلال شهر مارس الماضي قامت دولة الإمارات بتسيير جسر جوي من المساعدات الإنسانية يحمل أطناناً من المواد الطبية والغذائية الأساسية تم تسليمها إلى السلطات الأوكرانية في بولندا لمساعدة اللاجئين الأوكرانيين". وأضاف "أن دولة الامارات مستمرة في تقديم الدعم الإغاثي انطلاقاً من النهج والتضامن الإنساني لدعم جهود الإغاثة الإنسانية الدولية ومساعدة كافة الشعوب في تخطي أزماتها الإنسانية، والتخفيف من حدة المعاناة خاصة للنساء والأطفال". 

وعلى جانب آخر، أعرب ديمترو سينيك، نائب وزير الخارجية الأوكراني، عن عظيم امتنانه للجهود الإماراتية قائلا: "اسمحوا لي أن أعبر عن عظيم امتناني وتقديري للقيادة الإماراتية ولوزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية على استجابتهم الفورية للتحديات الإنسانية في أوكرانيا. فمع كل طائرة تحمل مساعدات طبية وعقاقير نرى بشكل ملموس المنهج الإنساني للقيادة الإماراتية وجهودها لتوفير الاحتياجات الضرورية للشعب الأوكراني المتضرر من الحرب". جاء ذلك عقب لقائه مع معالي ريم بنت ابراهيم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي لبحث مستجدات الأوضاع على الساحة الأوكرانية، وسبل تقديم الدعم الإنساني اللازم للمدنيين المتضررين.

المصدر: وام
الإمارات
أوكرانيا
آخر الأخبار
شعار وزارة الخارجية والتعاون الدولي
عربي ودولي
الإمارات تدين اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى
اليوم 02:38
يوسف العتيبة
عربي ودولي
الإمارات: نعمل لإرساء عملية سياسية مستدامة باليمن
اليوم 02:37
الروس يأسرون بريطانياً يقاتل في الجيش الأوكراني
عربي ودولي
الروس يأسرون بريطانياً يقاتل في الجيش الأوكراني
اليوم 02:37
جانب من اجتماعات مجلسي النواب والدولة الليبيين في القاهرة بحضور ستيفاني وليامز (من المصدر)
عربي ودولي
«الرئاسي الليبي»: المصالحة الوطنية لإرساء السلام والاستقرار
اليوم 02:37
تظاهرات حاشدة للمصريين في شوارع القاهرة يوم 30 يونيو 2013 للإطاحة بحكم «الإخوان» (أرشيفية)
عربي ودولي
إعلام «الإخوان».. مؤشرات الفشل وتبعات السقوط
اليوم 02:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©