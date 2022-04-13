10 ملايين درهم من «كهرباء دبي» لمبادرة «المليار وجبة»

دبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن تبرعها بـ10 ملايين درهم للمساهمة في جهود مبادرة «المليار وجبة».

ويأتي تبرع الهيئة في سياق توالي مساهمات المؤسسات والأفراد من داخل الإمارات وخارجها في المبادرة، تلبيةً لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله».

وتقدم معالي سعيد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة بأسمى آيات التهاني والتبريكات لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لإطلاق سموه مبادرة «المليار وجبة» عبر مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، التي تضاف إلى حملة »100 مليون وجبة«، التي أطلقها سموه العام الماضي، وتعكس النهج الاستشرافي لسموه كقائد استثنائي وصاحب أيادي بيضاء ورائد عالمي في إغاثة الملهوفين والمحرومين حول كافة بقاع الأرض، عبر مبادرات سموه الإنسانية والاجتماعية التي تعزز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة في العطاء الإنساني، عبر تقديم نموذج ريادي يحتذى به على مستوى العالم في التنمية المستدامة، خصوصاً في ظل هذه الأوقات الصعبة التي يمر بها العالم جراء الأزمات السياسية والصحية والطبيعية».

وأضاف معاليه: «تتشرف هيئة كهرباء ومياه دبي بأن تكون داعماً رئيسياً لمبادرة المليار وجبة، التي انطلقت بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، وهي الأكبر من نوعها في المنطقة والعالم، لتوفير دعم غذائي مباشر يصل إلى مليار وجبة للفقراء والجوعى في 50 دولة حول العالم دون النظر إلى دين أو لون أو عرق أو ثقافة، متخذةً «ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع» شعاراً لها، وبما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة لعام 2030، ومن ضمنها هدف القضاء على الجوع في العالم».

وانطلقت المبادرة التي تنظمها مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية تحت شعار «ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع»، ابتداءً من شهر رمضان لصناعة الفرق ورسم الابتسامة على وجوه الفئات الأقل حظاً في الدول المستهدفة، استكمالاً لما تم إنجازه العام الماضي بتوزيع (220 مليون وجبة) ضمن حملة (100 مليون وجبة)، من خلال الهدف الجديد المتمثل بالوصول إلى مليار وجبة.

وتساهم المبادرة في حشد جهود أكبر عدد من الأفراد والشركات والمؤسسات ورجال الأعمال والشخصيات المشهود لها بالعمل الإنساني، من أجل خدمة قضية إنسانية ودعما تحقيق أهداف أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة التي تسعى للقضاء على الجوع في العالم بحلول 2030.

وتتيح المبادرة من خلال شبكة شراكاتها الإقليمية والعالمية تقديم وجبة يومية تبعد شبح الجوع عن المحتاجين مقابل تبرعات تبدأ من درهم واحد فقط، يمكن من خلاله تمويل المكونات الأساسية لإعداد وجبة طعام في المجتمعات الأقل دخلاً التي تشملها المبادرة.