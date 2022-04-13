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حمد الشرقي يستقبل الرئيس التنفيذي لـ«اينوك»
حمد الشرقي لدى استقباله سيف الفلاسي (وام)
14 ابريل 2022 01:56

الفجيرة (وام)

 استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في قصر سموه بالرميلة، بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، سيف حميد الفلاسي الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك. 
ورحب صاحب السمو حاكم الفجيرة بالضيف ومرافقيه الذين قدموا للسلام على سموه وتقديم التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. وجرى خلال اللقاء الحديث عن المشاريع الحالية والمستقبلية بين حكومة الفجيرة ومجموعة اينوك في مختلف قطاعات التنمية الوطنية المستدامة، وسبل تطويرها، والاستفادة منها بما يتواءم مع رؤية الدولة واستراتيجياتها في هذه المجالات. 
وتقدم سيف حميد الفلاسي إلى صاحب السمو حاكم الفجيرة، بالشكر والتقدير على دعم سموه المتواصل للمشاريع المشتركة بين حكومة الفجيرة ومجموعة اينوك، بما يسهم في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة بالدولة. حضر اللقاء محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري في الفجيرة، وسالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وعدد من المديرين التنفيذيين في مجموعة اينوك. 

الفجيرة
حمد بن محمد الشرقي
محمد بن حمد بن محمد الشرقي
اينوك
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