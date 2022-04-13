سلطان القاسمي يتبادل التهاني مع ولي عهد رأس الخيمة

الشارقة (وام)

تبادل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، مساء أمس الأربعاء التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك مع سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، وذلك في قصر البديع العامر.

كما تبادل صاحب السمو حاكم الشارقة التهاني بهذه المناسبة الدينية العظيمة مع الشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، والشيخ محمد بن حمدان آل نهيان، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين، وأعيان البلاد وأبناء القبائل والمواطنين، وأبناء الجاليات العربية والإسلامية ومع وفد أئمة وخطباء مساجد الشارقة، وكافة المهنئين الذين قدموا للسلام على سموه. وأعرب المهنئون عن خالص تهانيهم وتبريكاتهم بهذه المناسبة العزيزة على قلوب المسلمين جميعاً، راجين من الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة ودوام العافية، وعلى دولة الإمارات بالعز والأمن والأمان، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وحضر الاستقبال.. كل من الشيخ عصام بن صقر القاسمي المستشار بمكتب سمو الحاكم، والشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية، والشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ خالد بن صقر القاسمي رئيس هيئة الوقاية والسلامة، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى، والشيخ محمد بن صقر القاسمي مدير هيئة تطوير معايير العمل، وراشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري، ورؤساء الدوائر والمؤسسات المحلية ومدراء الدوائر المحلية بالشارقة، وجموع المواطنين.