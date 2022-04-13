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حاكم الشارقة يستقبل رئيس وأعضاء اتحاد الإمارات لكرة القدم
سلطان القاسمي في حديث مع راشد النعيمي (من المصدر)
14 ابريل 2022 01:57

الشارقة (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مساء أمس وفد اتحاد الإمارات لكرة القدم برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الاتحاد وذلك في قصر البديع العامر.
وتبادل سموه مع رئيس وأعضاء اتحاد الإمارات لكرة القدم التهاني بمناسبة شهر رمضان الفضيل داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات وعلى دولة الإمارات العربية المتحدة قيادةً وشعباً بالمزيد من التقدم والازدهار والرخاء.
وتناول اللقاء الأحاديث الودية في العديد من المجالات الرياضية والاجتماعية والاستحقاقات الوطنية، وأهمية العمل على تطوير رياضة الإمارات من كافة النواحي وتحقيق الإنجازات ورفع علم الدولة في كافة المحافل الرياضية.
حضر اللقاء عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وعلي سالم المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي.

الشارقة
سلطان القاسمي
اتحاد الإمارات لكرة القدم
راشد بن حميد النعيمي
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