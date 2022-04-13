اليوم 06:51
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
حاكم عجمان يتبادل التهاني بالشهر الفضيل مع رئيس وأعضاء المجلس الوطني
حاكم عجمان مستقبلاً بحضور عمار النعيمي.. صقر غباش وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي (وام)
14 ابريل 2022 01:56

عجمان (وام)

 تبادل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، مساء أمس بقصر الزاهر التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك مع معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي وأعضاء المجلس. 
وأعرب رئيس وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي عن خالص تهانيهم إلى صاحب السمو حاكم عجمان، بهذه المناسبة الإسلامية المباركة، داعين المولى عز وجل أن يديم على سموه موفور الصحة والعافية، وأن يعيد هذه المناسبة بالخير والبركة على سموه، وبالعزة والتقدم والازدهار لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعباً، وبالخير واليمن والاستقرار للأمتين العربية والإسلامية. 
وتبادل صاحب السمو حاكم عجمان وسمو ولي عهده مع معالي صقر غباش وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي الأحاديث الودية حول الموضوعات الوطنية التي تهدف إلى تعزيز دور المجلس في تبني مختلف القضايا التي تهم أبناء الوطن وخدمة المواطنين كافة وتسهم في تطور الدولة وتوطيد العلاقات الاجتماعية والحفاظ على استقرار الأسرة الإماراتية. 
وحضر الاستقبالات.. الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية بعجمان، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان الحاكم، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

حميد بن راشد النعيمي
عجمان
المجلس الوطني الاتحادي
صقر غباش
آخر الأخبار
شعار وزارة الخارجية والتعاون الدولي
عربي ودولي
الإمارات تدين اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى
اليوم 02:38
يوسف العتيبة
عربي ودولي
الإمارات: نعمل لإرساء عملية سياسية مستدامة باليمن
اليوم 02:37
الروس يأسرون بريطانياً يقاتل في الجيش الأوكراني
عربي ودولي
الروس يأسرون بريطانياً يقاتل في الجيش الأوكراني
اليوم 02:37
جانب من اجتماعات مجلسي النواب والدولة الليبيين في القاهرة بحضور ستيفاني وليامز (من المصدر)
عربي ودولي
«الرئاسي الليبي»: المصالحة الوطنية لإرساء السلام والاستقرار
اليوم 02:37
تظاهرات حاشدة للمصريين في شوارع القاهرة يوم 30 يونيو 2013 للإطاحة بحكم «الإخوان» (أرشيفية)
عربي ودولي
إعلام «الإخوان».. مؤشرات الفشل وتبعات السقوط
اليوم 02:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©