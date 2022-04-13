حاكم عجمان يتبادل التهاني بالشهر الفضيل مع رئيس وأعضاء المجلس الوطني

عجمان (وام)

تبادل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، مساء أمس بقصر الزاهر التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك مع معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي وأعضاء المجلس.

وأعرب رئيس وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي عن خالص تهانيهم إلى صاحب السمو حاكم عجمان، بهذه المناسبة الإسلامية المباركة، داعين المولى عز وجل أن يديم على سموه موفور الصحة والعافية، وأن يعيد هذه المناسبة بالخير والبركة على سموه، وبالعزة والتقدم والازدهار لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعباً، وبالخير واليمن والاستقرار للأمتين العربية والإسلامية.

وتبادل صاحب السمو حاكم عجمان وسمو ولي عهده مع معالي صقر غباش وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي الأحاديث الودية حول الموضوعات الوطنية التي تهدف إلى تعزيز دور المجلس في تبني مختلف القضايا التي تهم أبناء الوطن وخدمة المواطنين كافة وتسهم في تطور الدولة وتوطيد العلاقات الاجتماعية والحفاظ على استقرار الأسرة الإماراتية.

وحضر الاستقبالات.. الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية بعجمان، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان الحاكم، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.