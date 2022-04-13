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سعيد بن طحنون يشارك في حملة «أطعم تؤجر»
سعيد بن طحنون خلال مشاركته في الحملة (وام)
14 ابريل 2022 01:56

العين (وام)

 شارك معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي في توزيع الوجبات الغذائية على الصائمين وقائدي المركبات عند تقاطع الإشارات المرورية في المقام بمدينة العين في إطار مبادرة «حملة أطعم تؤجر 2022» التي تقام خلال شهر رمضان المبارك بتنظيم من فريق «أبشر يا وطن» التطوعي. 
وقال معاليه، إن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، هو الملهم في العمل الإنساني، من خلال المبادرات التي شكلت الأساس في تقديم المساعدات الإنسانية لكل أنحاء العالم في الظروف الطبيعية والكوارث، بما يؤكد النهج الأخلاقي للدولة في تعزيز قيمة العمل الإنساني، متوجهاً بالشكر والتقدير لجميع الجهات القائمة على هذه المبادرة. شارك في توزيع الوجبات عدد من المتطوعين.

سعيد بن طحنون
شرطة أبوظبي
رمضان
العين
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