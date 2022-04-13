مسلم بن حم يستقبل وفداً من الهلال الأحمر الإماراتي

محمد البلوشي (العين)

استقبل الشيخ مسلم بن حم العامري عضو المجلس الاستشاري الوطني لإمارة أبوظبي وفداً من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، برئاسة الدكتور أحمد عبيد الظاهري مدير مركز الهلال الأحمر في مدينة العين، ومحمد الكندي رئيس قسم جمع التبرعات، ومحمد سعيد الرميثي مستشار الشؤون المحلية والوفد المرافق، وذلك ضمن إطار سلسلة الزيارات التي تنظمها الهيئة خلال الشهر الفضيل لكبار المحسنين في المدينة، الذين تمتد أياديهم البيضاء إلى الجمعية من خلال تبرعاتهم وعطاءاتهم، التي لا تنقطع تمشياً من نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (طيب الله ثراه) رائد العمل الخيري والإنساني، بهدف استمرارية التواصل والتعريف بدور الهيئة محلياً ودولياً، وذلك بمجلس مركز سالم بن حم الثقافي. حضر المجلس الشيخ أحمد بن مسلم بن حم، والشيخ سالم بن مسلم بن حم. ورحب الشيخ مسلم بن حم بالوفد الزائر، مثنياً على جهود الهلال الأحمر عبر رسالته التي ترتكز على تقديم يد العون لكل محتاج، ودوره الفعال والإيجابي في تعزيز التلاحم بين مؤسسات الدولة وأفراد المجتمع. وقال الشيخ مسلم بن حم: نفخر في دولة الإمارات بالجهود الإنسانية والخيرية الجبارة التي يبذلها الهلال الأحمر الإماراتي، برئاسة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان من خلال مبادراته وفعالياته المجتمعية في الداخل والخارج، حيث إن الأيادي البيضاء للهيئة وصلت إلى جميع بقاع العالم.