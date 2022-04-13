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«الشارقة للاتصال».. تجارب رمضانية متجددة
«الشارقة للاتصال».. تجارب رمضانية متجددة
14 ابريل 2022 01:56

الشارقة (الاتحاد)

 يواصل «مركز الشارقة للاتصال» - التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة - دعم قطاعات إمارة الشارقة وفعالياتها بتقديم المعلومات كافة المتعلقة بها في إطار المسؤولية المجتمعية ومن خلال المشاركة المؤسسية والترويجية للأحداث والفعاليات المهمة في الشارقة ومختلف المدن والمناطق التابعة لها والمساهمة في ترسيخ ثقافة التفاعل مع المؤسسات الحكومية والجمهور لتحقيق الرفاه الفردي والمجتمعي. 
وأكد المهندس خالد عمر النقبي مدير مركز الشارقة للاتصال، أن المركز حرص منذ تأسيسه على بناء «بنك المعلومات الحكومي» يتضمن قائمة تفصيلية للخدمات الحكومية التي تقدمها الجهات الحكومية في إمارة الشارقة، موضحاً أن المركز يضم معلومات عن 437 جهة حكومية مع الأفرع في الإمارة ومعلومات تتجاوز 10866 حول الخدمات المعتمدة، حيث يتم تقديم المعلومات، تماشياً مع مواكبة التطورات التقنية المستخدمة في مراكز الاتصال العالمية والعمل على تعزيز مفهوم «خدمة المتعاملين» في المؤسسات الحكومية من أجل تحقيق أهدافها وإرضاء المتعاملين وإسعادهم.

مركز الشارقة للاتصال
المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة
الشارقة
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