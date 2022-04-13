صدور الكتاب السابع ضمن «موسوعة تريندز حول جماعة الإخوان المسلمين»

أبوظبي (الاتحاد)

أصدر «مركز تريندز للبحوث والاستشارات» الكتاب السابع ضمن «موسوعة تريندز حول جماعة الإخوان المسلمين»، ويحمل عنوان: «النشاط الإعلامي والاتصالي لجماعة الإخوان المسلمين... الرؤية والأهداف والمستقبل»، إذ يحلل الكتاب النشاط الإعلامي والاتصالي للجماعة من خلال رصد المرتكزات الفكرية لخطابهم الإعلامي وتحديد اتجاهاته، والإطار الفكري الذي اعتمدته الجماعة في خطابها الإعلامي، كما يلقي الضوء على مراحل تطور الإعلام الإخواني الذي بدأ بالوسائل التقليدية، ليتجه اليوم إلى الوسائط الرقمية الجديدة.

ويتفحَّص الكتاب تأثير هذه الوسائط في النشاط الإعلامي، سواء على المستويات الفردية أو الجمعية، وتبيان مدى تأثيره في عمليات التجنيد والاستقطاب الجماهيري. كما يستشرف مستقبل العمل الإعلامي والاتصالي لجماعة الإخوان المسلمين بعد يونيو 2013 على مستوى التعبئة والحشد.

وأوضح الكتاب، أن الجماعة راعت المرحلية في أدائها الإعلامي، فكان تنقلها من مرحلة الدعوة إلى السياسة، ومن مرحلة المعارضة إلى الحكم ينعكس على مستوى خطابها الإعلامي، غير أنه ظل يتمحور حول أطروحتين مركزيتين تختزلان الرؤية الأيديولوجية للجماعة لكل من الدين والدولة، تتمثل الأولى في «سمو الدعوة وقدسية الرسالة»، بينما تتجلى الثانية في «ترابط الدين والسياسة»، مشيراً إلى أن أطروحة «سمو الدعوة وقدسية الرسالة» أتاحت للجماعة تدبير علاقتها بالرأي العام الإسلامي بما يخدم تمددها في المجتمع واختراق مؤسساته، بوصفها خادمة للدين وراعية لمصالحه، وأنها تمثل تجديداً في ممارسة التدين بما يشكل نموذجاً يُحتذى به للأجيال المعاصرة من المسلمين.

كما سمحت أطروحة «ترابط الدين والسياسة» للجماعة بالدخول إلى السياسة بوساطة الدين والتدخل في الدين بوساطة السياسة، وهي أطروحة تأسست على جملة شعارات روّجتها الجماعة عبر أدواتها الإعلامية والاتصالية، مثل شعار «الإسلام هو الحل» الذي بات يعبر عن لازمة في خطاباتها الأيديولوجية.

وأفاد الكتاب السابع من موسوعة تريندز حول الإخوان المسلمين أن الجماعة منذ نشأتها وظفت وسائل الاتصال والإعلام التي كانت متاحة في ذلك الوقت، وعلى رأسها الصحافة الورقية، في نشر أفكار الجماعة وتحقيق أهدافها في التعبئة والتحشيد وكسب الرأي العام، ولتمكين الجماعة من التغلغل في المجتمع المصري والمجتمعات العربية والإسلامية الأخرى، ولم تتأخر عن اللجوء إلى وسائط التواصل الاجتماعي الحديثة والإعلام الرقمي وامتلاك أدواته ووسائله، حيث وجدت فيه أداة ناجعة تساعدها من جانب في كسر احتكار الدول لهذا المجال ولنشر أفكارها بصورة أسرع في المجتمعات العربية، ووسيلة مهمة للدفاع عن الجماعة وتحسين صورتها بالترويج لنفسها بوصفها جماعة معتدلة تؤمن بالديمقراطية والحريات العامة من جانب آخر.

أسلوب بث الإشاعات

وأوضح الكتاب أن جماعة الإخوان المسلمين سخّرت الوسائل الممكنة كلها، ومن بينها وسائل الإعلام، بشقيه التقليدي والجديد، لضم أعضاء جدد وكسب تعاطف الرأي العام. مبيناً أن إعلام الإخوان تعامل مع المعارضة أو الخصوم بأساليب مختلفة، بعضها أحياناً ينطوي على التقليل من القدر أو الشأن أو حتى التسخيف في أحيان أخرى، ولجأ هذا الإعلام إلى أسلوب بث الشائعات بغرض التأثير في هؤلاء الخصوم، وقد أجاد الإخوان استخدام الإعلام في صناعة البطولة.

البراغماتية

وأشار الكتاب إلى أن البراغماتية كانت سمة أساسية من سمات إعلام الإخوان، إلا أنه ابتعد عن أخلاقيات العمل الإعلامي، وافتقد المصداقية، ودأب على بث بعض الأخبار المزيفة وتضخيم الأخبار وتهويلها، واستخدم لغة غير لائقة في مواجهة خصومه والمختلفين معه.

وذكر الكتاب أن مجموعة من المؤشرات أبرزت عدم قدرة إعلام الإخوان بعد عام 2013 على الاستمرارية، ومنها: الصراعات والانقسامات الداخلية التي انعكست عليه، وانتشار الفساد داخله كما في قناة «الشرق»، وضعفه وعدم قدرته على مواجهة القنوات المصرية المنافسة له، وتحوله إلى أداة في يد تركيا.

وخلص الكتاب إلى أن إعلام الإخوان المسلمين في هذه المرحلة يواجه أزمة حقيقية كبرى تضعه على طريق الاختفاء أو «الموت الإكلينيكي» بالنظر إلى مجموعة من العوامل، من بينها: فقدانه بيئته الأصلية التي كان يعمل فيها وهي البيئة المصرية، وغياب التعاطف من قِبل الشعب المصري، وخسارته الملاذ الذي وفرته تركيا له، وصعوبة إيجاد ملاذ آخر له، وتحوُّله إلى مجرد منصة ممولة بمال سياسي بهدف التشهير بالخصوم، بالإضافة إلى الخلافات الداخلية التي تعانيها الجماعة، وفشلها في تحقيق أهدافها.