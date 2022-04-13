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صقر غباش يترأس اجتماعاً لمناقشة «تنظيم دور العبادة»
صقر غباش وأعضاء اللجنة خلال الاجتماع (من المصدر)
14 ابريل 2022 01:56

دبي (الاتحاد)

ترأس معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، اجتماع لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي الذي عقد مساء أمس الأول في مقر الأمانة العامة بدبي، لمناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم دور العبادة.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة ناعمة عبدالرحمن المنصوري رئيسة اللجنة، والدكتورة حواء الضحاك المنصوري مقررة اللجنة، ومحمد عيسى الكشف، ومريم ماجد بن ثنيه، وحميد علي العبار الشامسي، والدكتورة موزة محمد حمرور العامري.
كما حضر الاجتماع الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس، والدكتور سيف سعيد المهيري الأمين العام المساعد للتشريع والرقابة. يتكون مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم دور العبادة من 35 مادة، ويهدف إلى تنظيم دور وغرف العبادة في الدولة، وترسيخ قيم التسامح والتعايش.

صقر غباش
دور العبادة
الإمارات
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دبي
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