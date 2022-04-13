«صحية الوطني» تناقش تعديل قانون المنتجات الطبية

دبي (الاتحاد)

واصلت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعين عقدتهما عن بُعد، برئاسة ناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس رئيسة اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2019 في شأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية، بحضور ممثلي وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ودائرة الصحة في أبوظبي وهيئة الصحة في دبي وجمعية الإمارات الطبية.

شارك في الاجتماعين أعضاء اللجنة: ناصر محمد اليماحي مقرر اللجنة، وأحمد حمد بوشهاب، وسمية عبدالله السويدي، وشذى سعيد النقبي، وعذراء حسن بن ركاض، ومحمد أحمد اليماحي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

وقالت ناعمة عبدالله الشرهان رئيسة اللجنة إنه بعد الاطلاع على الدراسات الفنية المتعلقة بمشروع القانون، عقدت اللجنة عدة لقاءات مع الجهات الصحية في الدولة المعنية بمشروع القانون، وطرح العديد من الاستفسارات وتبادل الآراء حول المواد المعدلة في مشروع القانون.