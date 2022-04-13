«الوطني للأرصاد» ينظم المؤتمر الكوري الإماراتي لتعديل الطقس

أبوظبي (الاتحاد)

عقد المركز الوطني للأرصاد ممثلاً ببرنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار، المؤتمر الكوري الإماراتي لتعديل الطقس 2022، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.

وشارك في المؤتمر نخبة من الباحثين والمتخصصين من المركز الوطني للأرصاد في دولة الإمارات، والمعهد الوطني لعلوم الأرصاد الجوية، وإدارة الأرصاد الجوية في جمهورية كوريا الجنوبية.

ويهدف لمناقشة آخر المستجدات والبحوث العلمية المتعلقة بعمليات الاستمطار في دولة الإمارات وجمهورية كوريا الجنوبية، ودور الاستمطار في تعديل الطقس، وتعزيز الموارد المائية الطبيعية، والوقاية من الجفاف، وتحسين جودة الهواء.

وشهد المؤتمر عقد عدد من الجلسات النقاشية التي ركزت على نتائج ومخرجات برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار، وتأثير عمليات الاستمطار في استدامة موارد المياه في الدولة، ومن ضمنها دراسة لتقييم عمليات الاستمطار إحصائياً وفيزيائياً، التي أجراها المركز الوطني للأرصاد الإماراتي.

وناقش المؤتمر أبرز جهود التعاون الدولي في قطاع الاستمطار، كما استعرض الجانب الكوري آخر ما توصل إليه في بحوثه خلال عام 2021 حول الاستمطار، وعرض مشروعه المتمثل في بناء غرفة تجريبية جديدة لمحاكات فيزياء وديناميكية السحب.

وشارك في الجلسات النقاشية من الإمارات، كل من علياء المزروعي مديرة برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار، والدكتور يوسف وهبي ضابط إداري لبرنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار، وسفيان فراح اختصاصي استمطار السحب في المركز الوطني للأرصاد، ومن الجانب الكوري، شارك مجموعة من الباحثين في المعهد الوطني لعلوم الأرصاد الجوية الكوري وهم، الدكتور كي هو تشانغ، والدكتور جو وان تشا، والدكتور وينسيون جونغ.

عمليات الاستمطار

قال الدكتور عبدالله المندوس مدير عام المركز الوطني للأرصاد، رئيس الاتحاد الآسيوي للأرصاد الجوية: «نسعى مع شركائنا في جمهورية كوريا الجنوبية، إلى مواجهة تحديات الأمن المائي، وتطوير عمليات الاستمطار، من خلال التركيز على النتائج العلمية التي توصلت إليها البحوث الحاصلة على منحة برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار بوجه خاص، والاستفادة من آخر ما توصلت إليه المؤسسات والأفراد من أدوات وآليات جديدة مسخرة لتعزيز مواردنا المائية بشكل عام». وتابع المندوس: «يعد هذا المؤتمر بمثابة نافذة نضيء من خلالها على نهج تبادل المعرفة فيما بيننا، ومناقشة الحلول والفرص، التي تقود عمليات الاستمطار إلى أفضل المستويات في معالجة قضية شح المياه العالمية».