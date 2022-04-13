اليوم 06:50
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
«الوطني للأرصاد» ينظم المؤتمر الكوري الإماراتي لتعديل الطقس
عبدالله المندوس
14 ابريل 2022 01:56

أبوظبي (الاتحاد)

عقد المركز الوطني للأرصاد ممثلاً ببرنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار، المؤتمر الكوري الإماراتي لتعديل الطقس 2022، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.
وشارك في المؤتمر نخبة من الباحثين والمتخصصين من المركز الوطني للأرصاد في دولة الإمارات، والمعهد الوطني لعلوم الأرصاد الجوية، وإدارة الأرصاد الجوية في جمهورية كوريا الجنوبية.
ويهدف لمناقشة آخر المستجدات والبحوث العلمية المتعلقة بعمليات الاستمطار في دولة الإمارات وجمهورية كوريا الجنوبية، ودور الاستمطار في تعديل الطقس، وتعزيز الموارد المائية الطبيعية، والوقاية من الجفاف، وتحسين جودة الهواء.
وشهد المؤتمر عقد عدد من الجلسات النقاشية التي ركزت على نتائج ومخرجات برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار، وتأثير عمليات الاستمطار في استدامة موارد المياه في الدولة، ومن ضمنها دراسة لتقييم عمليات الاستمطار إحصائياً وفيزيائياً، التي أجراها المركز الوطني للأرصاد الإماراتي.
وناقش المؤتمر أبرز جهود التعاون الدولي في قطاع الاستمطار، كما استعرض الجانب الكوري آخر ما توصل إليه في بحوثه خلال عام 2021 حول الاستمطار، وعرض مشروعه المتمثل في بناء غرفة تجريبية جديدة لمحاكات فيزياء وديناميكية السحب.
وشارك في الجلسات النقاشية من الإمارات، كل من علياء المزروعي مديرة برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار، والدكتور يوسف وهبي ضابط إداري لبرنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار، وسفيان فراح اختصاصي استمطار السحب في المركز الوطني للأرصاد، ومن الجانب الكوري، شارك مجموعة من الباحثين في المعهد الوطني لعلوم الأرصاد الجوية الكوري وهم، الدكتور كي هو تشانغ، والدكتور جو وان تشا، والدكتور وينسيون جونغ.

عمليات الاستمطار
قال الدكتور عبدالله المندوس مدير عام المركز الوطني للأرصاد، رئيس الاتحاد الآسيوي للأرصاد الجوية: «نسعى مع شركائنا في جمهورية كوريا الجنوبية، إلى مواجهة تحديات الأمن المائي، وتطوير عمليات الاستمطار، من خلال التركيز على النتائج العلمية التي توصلت إليها البحوث الحاصلة على منحة برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار بوجه خاص، والاستفادة من آخر ما توصلت إليه المؤسسات والأفراد من أدوات وآليات جديدة مسخرة لتعزيز مواردنا المائية بشكل عام». وتابع المندوس: «يعد هذا المؤتمر بمثابة نافذة نضيء من خلالها على نهج تبادل المعرفة فيما بيننا، ومناقشة الحلول والفرص، التي تقود عمليات الاستمطار إلى أفضل المستويات في معالجة قضية شح المياه العالمية».

المركز الوطني للأرصاد
الطقس
الإمارات
كوريا الجنوبية
آخر الأخبار
شعار وزارة الخارجية والتعاون الدولي
عربي ودولي
الإمارات تدين اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى
اليوم 02:38
يوسف العتيبة
عربي ودولي
الإمارات: نعمل لإرساء عملية سياسية مستدامة باليمن
اليوم 02:37
الروس يأسرون بريطانياً يقاتل في الجيش الأوكراني
عربي ودولي
الروس يأسرون بريطانياً يقاتل في الجيش الأوكراني
اليوم 02:37
جانب من اجتماعات مجلسي النواب والدولة الليبيين في القاهرة بحضور ستيفاني وليامز (من المصدر)
عربي ودولي
«الرئاسي الليبي»: المصالحة الوطنية لإرساء السلام والاستقرار
اليوم 02:37
تظاهرات حاشدة للمصريين في شوارع القاهرة يوم 30 يونيو 2013 للإطاحة بحكم «الإخوان» (أرشيفية)
عربي ودولي
إعلام «الإخوان».. مؤشرات الفشل وتبعات السقوط
اليوم 02:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©