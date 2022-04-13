شرطة الشارقة و«الهلال الأحمر» توزعان «إفطار صائم»

الشارقة (الاتحاد)

أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة، بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مبادرة مجتمعية منذ بداية شهر رمضان الكريم، تضمنت توزيع وجبات إفطار صائم على التقاطعات المرورية في مدن الإمارة، والميادين خلال فترة الفطور، وساحة مدفع الإفطار في واجهة المجاز المائية.

وتأتي المبادرة ترسيخاً لمفهوم الشراكة المجتمعية والقيم الإيجابية في دعم أجواء الاستقرار والتسامح والإخاء بين كافة فئات المجتمع‏، وتعزيزاً ‏للقيادة الآمنة على الطرق حفاظاً على سلامة السائقين ومستخدمي الطريق خلال الشهر المبارك.

وقال المقدم محمد الظهوري، رئيس قسم العلاقات العامة بشرطة الشارقة، إن توزيع وجبات الإفطار يعد من المبادرات السنوية التي تنظمها القيادة العامة لشرطة الشارقة مع قدوم شهر رمضان المبارك، وتجسيداً للقيم النبيلة التي يحث عليها الشهر الفضيل.‏