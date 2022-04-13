اليوم 06:50
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
شرطة الشارقة و«الهلال الأحمر» توزعان «إفطار صائم»
توزيع الوجبات على السائقين قبل وقت الإفطار (من المصدر)
14 ابريل 2022 01:56

الشارقة (الاتحاد) 

أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة، بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مبادرة مجتمعية منذ بداية شهر رمضان الكريم، تضمنت توزيع وجبات إفطار صائم على التقاطعات المرورية في مدن الإمارة، والميادين خلال فترة الفطور، وساحة مدفع الإفطار في واجهة المجاز المائية.
وتأتي المبادرة ترسيخاً لمفهوم الشراكة المجتمعية والقيم الإيجابية في دعم أجواء الاستقرار والتسامح والإخاء بين كافة فئات المجتمع‏، وتعزيزاً ‏للقيادة الآمنة على الطرق حفاظاً على سلامة السائقين ومستخدمي الطريق خلال الشهر المبارك.
وقال المقدم محمد الظهوري، رئيس قسم العلاقات العامة بشرطة الشارقة، إن توزيع وجبات الإفطار يعد من المبادرات السنوية التي تنظمها القيادة العامة لشرطة الشارقة مع قدوم شهر رمضان المبارك، وتجسيداً للقيم النبيلة التي يحث عليها الشهر الفضيل.‏

الشارقة
شرطة الشارقة
الهلال الأحمر
رمضان
آخر الأخبار
شعار وزارة الخارجية والتعاون الدولي
عربي ودولي
الإمارات تدين اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى
اليوم 02:38
يوسف العتيبة
عربي ودولي
الإمارات: نعمل لإرساء عملية سياسية مستدامة باليمن
اليوم 02:37
الروس يأسرون بريطانياً يقاتل في الجيش الأوكراني
عربي ودولي
الروس يأسرون بريطانياً يقاتل في الجيش الأوكراني
اليوم 02:37
جانب من اجتماعات مجلسي النواب والدولة الليبيين في القاهرة بحضور ستيفاني وليامز (من المصدر)
عربي ودولي
«الرئاسي الليبي»: المصالحة الوطنية لإرساء السلام والاستقرار
اليوم 02:37
تظاهرات حاشدة للمصريين في شوارع القاهرة يوم 30 يونيو 2013 للإطاحة بحكم «الإخوان» (أرشيفية)
عربي ودولي
إعلام «الإخوان».. مؤشرات الفشل وتبعات السقوط
اليوم 02:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©