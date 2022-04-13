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العلماء الضيوف يشاركون في «ندوة حفظ النعمة»
العلماء الضيوف يشاركون في «ندوة حفظ النعمة»
14 ابريل 2022 01:56

أبوظبي (الاتحاد)

 ضمن البرنامج الرمضاني للعلماء ضيوف صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، نظمت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، بالتنسيق والتعاون مع مكتب شؤون المجالس في ديوان ولي العهد، ندوة بعنوان «حفظ النعمة: ثقافة إيمانية ورسالة حضارية» بمجلس خالد بن طناف في أبوظبي، شارك فيها عدد من العلماء الضيوف والمختصين في هذا الشأن بالدولة، تناولوا فيها عدداً من المحاور التي أثرت هذه الندوة.
وقد تحدث الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية في جمهورية مصر العربية، ومن العلماء الضيوف في محور حفظ النعمة مقصد شرعي ومنهج أخلاقي، كما تناول الدكتور شافع النيادي عنوان: حفظ النعمة ثقافة تربوية ومسؤولية مجتمعية، وعن المبادرات المعاصرة والأساليب الفعالة في حفظ النعمة، تحدث الدكتور سلطان الشحي مدير مشروع حفظ النعمة في «الهلال الأحمر» الإماراتي.
هذا وقد حضر الندوة خالد محمد النيادي المدير التنفيذي لقطاع الوقف وعدد من المواطنين، الذين أكدوا حرص صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، على إثراء نفحات هذا الشهر الفضيل بما يواكب عظمته وروحانيته، وتمكين المواطنين من لقاء العلماء والاستفادة من علمهم.

خليفة بن زايد
الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف
حفظ النعمة
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