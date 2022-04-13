«خطار الدار» تنظم إفطاراً لكبار المواطنين

الشارقة (وام)

تجمع مبادرة «خطار الدار» التطوعية التي ينظمها دار رعاية المسنين في دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، خلال شهر رمضان الكريم، كبار المواطنين من المقيمين في الدار بالناس والأصحاب والأهل على طاولة الإفطار.

وقالت مريم القطري مديرة دار رعاية المسنين: إن مبادرة «خطار الدار» المجتمعية تتيح للأفراد والمؤسسات التواصل مع كبار المواطنين المقيمين بالدار في شهر رمضان المبارك، من خلال استقطاب المؤسسات الحكومية والخاصة وأفراد المجتمع لمشاركة الآباء والأمهات الإفطار الجماعي الذي يتم تنظيمه يومياً في مقر الدار، خاصة وأنها من الفعاليات المفضلة لديهم وينتظروها بشكل سنوي.

وأضافت: «يعود تنظيم مبادرة (خطار الدار)- أي زوار البيت - إلى 2016، ولاقت استحساناً من كبار المواطنين كونها تأتي في إطار تعزيز التلاحم المجتمعي»، لافتة إلى أن دائرة الخدمات الاجتماعية تحرص على تنظيمها تأكيداً على مسؤوليتها المجتمعية وبرامجها الموجهة للمجتمع، وترسيخاً للنهج التطوعي والخيري والديني الذي يعزز جوانب الدمج المجتمعي، والذي يعد أحد أهداف الدائرة.

وتنظم دار رعاية المسنين مجموعة من الفعاليات خلال الشهر الفضيل وهي «إفطار صائم»، حيث يقوم كبار المواطنين بتوزيع وجبات الإفطار على الفئة العاملة خلال وقت الإفطار كذلك يتم الاحتفاء «بيوم زايد الإنساني» في 19 من شهر رمضان، كما يتم توزيع منشورات عن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وكتب دعاء على المصلين في المساجد وتنظم فعالية «خطار الدار» على مدى أيام الأسبوع طوال شهر رمضان المبارك.