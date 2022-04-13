«الحبتور» توزع وجبات إفطار صائم

دبي (وام)

تبرعت مجموعة الحبتور بـ15 ألف وجبة إفطار صائم، لتوزيعها على المحتاجين والمتعففين، بالتعاون مع مؤسسة تراحم الخيرية، وذلك في إطار ترسيخ روح العطاء خلال الشهر الفضيل. وتستمر التوزيعات طيلة أيام الشهر الفضيل بجهود فريق مؤسسة تراحم الخيرية الذي يقوم بتوزيع نحو 500 وجبة إفطار صائم يومياً حتى نهاية شهر رمضان المبارك. وقال عبد السلام المرزوقي مدير إدارة الشؤون المحلية وعلاقات المجتمع في مجموعة الحبتور، إن مبادرة إفطار صائم من أهم المبادرات الموسمية التي تنفذها مجموعة الحبتور خلال شهر رمضان المبارك، حيث تتعاون المجموعة مع أكثر من جهة لتقوم بتوزيع الوجبات حتى تصل إلى أكبر عدد من المستفيدين، وبلغت أعداد وجبات إفطار صائم الموزعة من قبل مجموعة الحبتور داخل الدولة، بالتعاون مع جمعيات محلية خلال شهر رمضان الحالي 60 ألف وجبة استهدفت ذوي الدخل المحدود والأسر المتعففة، وتمت عمليات التوزيع في كافة مناطق إمارة دبي.