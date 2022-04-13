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صف لطلاب «التوحد» بمركز راشد لأصحاب الهمم
صف لطلاب «التوحد» بمركز راشد لأصحاب الهمم
14 ابريل 2022 01:55

دبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة فاين الصحية القابضة عن أولى ثمرات شراكتها الجديدة مع مركز راشد لأصحاب الهمم، وهي افتتاح صف دراسي مخصص لدعم وتنمية مهارات الطلبة المصابين بالتوحد.
وتضمنت الشراكة تمويل المجموعة بناء الصف الدراسي في مقر المركز غير الربحي، بالإضافة إلى المساهمة في توفير المستلزمات والتجهيزات التعليمية الأساسية لتطوير مهارات طلاب الصف.
وسيعمل الصف الدراسي الجديد على دعم عملية تعليم الطلاب المصابين بالتوحد وتطوير مهاراتهم، بالإضافة إلى المساهمة في تشخيص حالات التوحد في الإمارات. وتتيح هذه الخطوة الفرصة لمزيد من الطلاب الوصول إلى شبكة الدعم والأدوات التعليمية اللازمة والتي طورها مركز راشد لخدمة طلبته.
وقالت مريم عثمان، المديرة العامة لمركز راشد لأصحاب الهمم: «لطالما لعب القطاع الخاص في دبي والإمارات دوراً داعماً لأصحاب الهمم وتعزيز اندماجهم في المجتمع. وقد اختارت مجموعة فاين الصحية القابضة بناء صف دراسي مخصص للطلاب أصحاب الهمم المصابين بالتوحد من أصحاب الأداء العالي، ووفّرت مجموعة من المستلزمات الضرورية لمساعدة طلابنا».

أصحاب الهمم
مركز راشد لأصحاب الهمم
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