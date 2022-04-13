اليوم 06:49
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
«الوطني للتخصصات الصحية» يعتمد الاستراتيجية الخمسية 2022-2026
حسين الحمادي والحضور خلال الاجتماع عن بُعد (من المصدر)
14 ابريل 2022 01:55

العين (الاتحاد)

عقد مجلس إدارة المعهد الوطني للتخصصات الصحية برئاسة معالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس إدارة المعهد اجتماعاً افتراضياً، أمس الأول. حضر الاجتماع ممثلو الهيئات الصحية: الدكتور حسين عبد الرحمن الرند وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصحة العامة، والدكتور جمال الكعبي وكيل دائرة الصحة في أبوظبي، والدكتور يوسف محمد السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، والدكتور مروان الملا المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي في هيئة الصحة في دبي، ومحمد يوسف بني ياس مستشار وزارة التربية والتعليم مدير مفوضية الاعتماد الأكاديمي، والدكتور غانم علي الحساني  رئيس اللجنة العلمية المحلية ومدير التعليم والبحث في مجموعة «صحة»، وجمال عبد السلام المدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الطبية، والدكتور محمد حسن القاسم - ممثل جامعة الإمارات. وناقش الدكتور محمد الحوقاني مدير عام المعهد الوطني للتخصصات الصحية، خلال الاجتماع، أبرز الأنشطة والإنجازات التي تمت خلال الربع الأول من هذا العام، والتي شملت إطلاق خدمات المعهد، واعتماد 6 مؤسسات صحية لأغراض التدريب، وهي: مستشفى توام، ومستشفى زايد العسكري، ومدينة الشيخ شخبوط الطبية، مدينة الشيخ خليفة الطبية، ومستشفى الكورنيش، والخدمات العلاجية الخارجية. ويعتبر الاعتماد المؤسسي مرحلة أولى للتقدم إلى الاعتماد البرامجي والذي يؤهل المتدربين والخريجين للحصول على «البورد الإماراتي». كما تمّ خلال الاجتماع استعراض أنشطة المعهد المختلفة، وهي: تشكيل لجان علمية تخصصية جديدة في مجالات طب الأسنان، ليصبح عدد اللجان العلمية 28 لجنة، تمثل القطاعات الصحية المختلفة للتخصصات الصحية المستهدفة خلال هذه السنة، كما قام المعهد بتنفيذ 25 ورشة عمل للتوعية بالمعايير المؤسسية والبرامجية. 
وتمّ الإعلان، خلال الجلسة، عن اعتماد المعهد كجهة مانحة للمؤهلات الصحية من قبل المركز الوطني للمؤهلات بوزارة التربية والتعليم، مما يؤهله لاعتماد برامج وإصدار شهادات مهنية صحية وشهادات للتعليم المهني المستمر وشهادات الدبلوم، وعليه فإن المعهد الوطني سيكون مسؤولاً عن تطوير واعتماد معايير وطنية مهنية موحدة للمؤهلات الصحية، لضمان جودة البرامج الصحية المعتمدة في المؤسسات التعليمية، كما تمّ اعتماد الخطة الاستراتيجية الخمسية 2022 - 2026 والتي تشمل الأهداف الاستراتيجية لاستكمال، وبناء وتعزيز الحوكمة المؤسسية، وتعزيز البرامج التخصصية وتقوية بنية التدريب، وتطبيق نظام اعتماد للتدريب التخصصي، وتطوير منظومة التقييم والقياس.

حسين الحمادي
وزارة التربية والتعليم
الإمارات
دائرة الصحة
أبوظبي
آخر الأخبار
شعار وزارة الخارجية والتعاون الدولي
عربي ودولي
الإمارات تدين اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى
اليوم 02:38
يوسف العتيبة
عربي ودولي
الإمارات: نعمل لإرساء عملية سياسية مستدامة باليمن
اليوم 02:37
الروس يأسرون بريطانياً يقاتل في الجيش الأوكراني
عربي ودولي
الروس يأسرون بريطانياً يقاتل في الجيش الأوكراني
اليوم 02:37
جانب من اجتماعات مجلسي النواب والدولة الليبيين في القاهرة بحضور ستيفاني وليامز (من المصدر)
عربي ودولي
«الرئاسي الليبي»: المصالحة الوطنية لإرساء السلام والاستقرار
اليوم 02:37
تظاهرات حاشدة للمصريين في شوارع القاهرة يوم 30 يونيو 2013 للإطاحة بحكم «الإخوان» (أرشيفية)
عربي ودولي
إعلام «الإخوان».. مؤشرات الفشل وتبعات السقوط
اليوم 02:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©