حملات تفتيشية مكثفة للتأكد من سلامة الأغذية في دبي

آمنة الكتبي (دبي)

كثفت بلدية دبي حملاتها التفتيشية خلال شهر رمضان، للتأكد من سلامة الأغذية الأكثر تداولاً، والتزام المؤسسات الغذائية والمتعاملين، بالاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية الوقائية، والاشتراطات الخاصة بنقل المنتجات والمواد الغذائية وتخزينها وتحضيرها وعرضها.

وتركز الحملات على منافذ البيع، مثل المجمعات الاستهلاكية ومراكز التسوّق، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية وعلى الأسواق، مثل سوق الخضار والفواكه الطازجة المركزي، وسوق الواجهة البحرية، لضمان سلامة المنتجات الطازجة التي تكون عادةً سريعة التلف، في حال عدم الالتزام بعرضها وتخزينها وتداولها، وفقاً لاشتراطات السلامة الغذائية.

كما وتركز الحملات على عمليات التحضير والضبط الحراري للأغذية وسيارات نقل الأغذية والتأكد من مدى الالتزام بالشروط والمواصفات الفنية، كما تم إلزام المؤسسات الراغبة في عرض منتجاتها خارجاً، الحصول على تصريح مسبق من الإدارة، ويكون ذلك قبل الإفطار بساعتين فقط، ويجب على المؤسسة الغذائية الالتزام بالحفظ الحراري، وأن تكون المادة الغذائية محفوظة بأكثر من 65 درجة دفعاً لأي نشاط بكتيري.

وتعمل إدارة الصحة والسلامة بشكل متواصل وعلى مدار الساعة خلال شهر رمضان لضمان الالتزام بضوابط واشتراطات الصحة والسلامة ومن خلال الفرق المتخصصة، والتي تشمل: فريقاً متخصصاً في مواصفات واشتراطات المواد الملامسة للغذاء، وتوصي الإدارة من خلال التنبيهات التي يتم إرسالها للمتعاملين خلال شهر رمضان بضرورة المتابعة والتحقق المستمر من التحديثات التي تخص الإجراءات الاحترازية، أو بخصوص ممارسة النشاط، وكذلك الالتزام بمعايير الصحة والسلامة المتوافرة في الأدلة الإرشادية.

منافذ بيع الغذاء

تواصل بلدية دبي جهودها في مجال الرقابة على السلامة الغذائية وتوافر السلع وفق شروط تخزين وعرض تضمن سلامة الغذاء، من خلال فرق المتابعة التي تتولى الإشراف على الأسواق من خلال الزيارات الميدانية الدائمة التي تشمل كافة منافذ بيع الغذاء في الإمارة، وتؤكد تقارير سلامة الأغذية اتباع وتطبيق أرقى معايير السلامة الغذائية خصوصاً للغذاء المستورد.

وقامت بلدية دبي بتطوير الأنظمة الذكية للتأكد من سلامة الأغذية وتوافقها مع الاشتراطات التي وضعتها الدائرة، ومن تلك الأنظمة منصة «فود ووتش» التي تتيح إمكانية تتبع المكونات ومعلومات التغذية لكل منتج، بحيث تسهم المنصة في تسهيل تبادل المعلومات بين الجهات الرقابية والمؤسسات الغذائية، ومقدمي الخدمات لهذه المؤسسات والمستهلكين، وذلك من خلال استخدام الرقابة الرقمية الذكية وتحليل البيانات.