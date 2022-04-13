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إطلاق «صحتي في رمضان» بالشارقة
إطلاق «صحتي في رمضان» بالشارقة
14 ابريل 2022 01:55

الشارقة (وام)

 أطلقت جمعية أصدقاء مرضى الكلى - إحدى الجمعيات الداعمة للصحة في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة.. حملة «صحتي في رمضان» تحت شعار «صحتي بين ثقافتي ومسؤوليتي»، والتي تهدف إلى تعزيز ونشر التوعية حول نوعية وجودة التغذية السليمة للصائمين، إلى جانب دعم مرضى الكلى، وتقديم النصائح التي تضمن لهم صيام صحياً. 
وتشهد الحملة العديد من الفعاليات والمبادرات الخيرية والتوعوية، حيث تقوم الجمعية بتوزيع وجبات إفطار في خيمة الإفطار بمنطقة النخيلات، وذلك بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر، بالإضافة إلى نشر فيديو توعوي ومنشورات تثقيفية وأسئلة تفاعلية على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالجمعية تتضمن العديد من المعلومات والإرشادات الصحية والتغذوية، كما تعتزم الجمعية تنظيم ورشة افتراضية تثقيفية، بالتعاون مع مستشفى توام، إلى جانب نشر فيديو «سلامة» في المستشفيات الخاصة والحكومية، ويهدف الفيديو إلى توعوية المجتمع بأمراض الكلى وسبل علاجها والوقاية منها. 
وقالت مريم خلفان بن دخين، رئيسة جمعية أصدقاء مرضى الكلى إن إطلاق حملة «صحتي في رمضان» تأتي أولاً بهدف توعية الصائمين بالعادات الصحية والغذائية التي تساعدهم على ضمان تعزيز صحتهم خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى تعزيز التواصل مع الجمهور لتعريفهم على الجمعية ورسالتها وأهدافها، وفي نفس الوقت تتضمن العديد من المبادرات المجتمعية الخيرية المنسجمة مع أجواء شهر رمضان المبارك، وما يتضمنه من قيم التضامن الإنساني والشعور بالآخرين، مشيرة إلى أن جمعية أصدقاء مرضى الكلى وبرعاية كريمة من قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، حريصة على إطلاق المبادرات والبرامج التي تهدف إلى تعزيز الوعي الصحي لأفراد المجتمع، وتحسين الصحة الجسدية والنفسية لمرضى الكلى.

الشارقة
جمعية أصدقاء مرضى الكلى
المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
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